Collutorio: ecco come usarlo in casa per pulire, rimarrete senza parole

Avete mai utilizzato il collutorio per pulire casa? da non credere, il risultato vi lascerà a bocca aperta. Vediamo come fare e a cosa serve questo liquido miracoloso.

Sappiamo tutti quanto sia impegnativo stare dietro alla faccende domestiche, poi più e grande la casa e maggiore sarà il tempo per cui dovremo pulire.

Per fortuna esistono diversi trucchi che ci aiutano a velocizzare questo processo e oltre ad essere facili sono anche molto efficaci.

Oggi vogliamo rivelarvi un segreto sulle pulizie domestiche che vi lascerà a bocca aperta, vi servirà procurarvi solo del collutorio. No non servirà per l’igiene dentale ma per pulire casa.

La maggior parte delle persone utilizza il collutorio come igenizzante orale sopratutto quando si hanno delle infiammazioni alle gengive. Non tutti sanno che questo liquido può anche essere utilizzato come alleato nelle pulizie di casa. Andiamo a scoprire come e dove poterlo utilizzare.

Collutorio: ecco come usarlo per pulire casa

Come dicevamo il collutorio è un prodotto che viene utilizzato per migliorare la nostra igiene orale. Oggi vi sveleremo un trucco facile e veloce per utilizzarlo nelle pulizie domestiche. Siete curiosi?

Il collutorio grazie alle sue proprietà antibatteriche è in grado di disinfettare alcune zone della nostra casa, vediamole in ordine:

1.Per la pulizia della lavatrice: Grazie alle sue proprietà antibatteriche riesce a disinfettare perfettamente il cestello e le tubature della nostra lavatrice. Quello che dovrai fare è inserirne un misurino all’interno del cestello ed azionare un programma ad alta temperatura, in questo modo andrà ad igenizzare anche negli angoli più nascosti.

2.Per la pulizia dello scarico: Il collutorio può essere utilizzato anche come stura scarichi, oltre a stappare il buco toglierà il cattivo odore provenite dai tubi. Quello che dovete fare è versare una quantità abbondante di collutorio nello scarico e lasciare agire per circa 20 minuti. Infine risciacquate con acqua tiepida.

3.Per la pulizia del bagno: Anche il water e alcune zone del bagno oltre ad emanare cattivo odore possono essere piene di batteri, per questo motivo utilizzando il collutorio pulirete tutto alla perfezione. Versate il collutorio nelle pareti del water, lasciandolo agire per circa 40 minuti. Nell’attesa strofinate per bene e infine risciacquate.

4.Per far durare i fiori più a lungo: Ebbene si, il collutorio è in grado di far durare i fiori più a lungo questo grazie alle proprietà antisettiche al suo interno. Quello che dovrai fare è versare all’interno del vaso colmo di acqua, un cucchiaio di prodotto, in questo modo i nostri fiori dureranno fino ad una settimana in più rispetto alla normale vita.