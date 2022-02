Cellulare: cosa succede al tuo corpo se lo tieni in carica sul comodino

Fonti ed evidenze: Jurnal of Pineal Research, PLOS One

È il nostro dispositivo digitale “personale” preferito. Ma cosa succede al tuo corpo se tieni il cellulare in carica sul comodino? Le risposte della scienza

Il cellulare è certamente uno degli strumenti che più utilizziamo ogni giorno. I nostri smartphone sono utilissimi per contattare in maniera quasi istantanea i nostri amici, navigare sul web, creare chat di gruppo, ascoltare musica, orientarsi durante un viaggio e fare una videochiamata di lavoro.

I nostri smartphone non ci abbandonano mai. Li utilizziamo praticamente per qualsiasi cosa e, tante volte, ce ne separiamo solo una volta andati letto. Ma cosa succede al tuo corpo se tieni il cellulare in carica sul comodino?

Ecco cosa succede al tuo corpo se tieni il cellulare in carica sul comodino

Utilizzare lo smartphone è ormai un’abitudine quotidiana. Il lavoro e le necessità della vita di tutti i giorni ci portano spesso ad avere il telefonino sempre con noi. Questo ci porta a tenerlo sempre molto vicino al nostro corpo, anche una volta andati a letto.

Il più delle volte, infatti, si ha l’abitudine di mettere il telefonino sul comodino, prima di andare a letto. Tuttavia, questo comportamento potrebbe rivelarsi dannoso per la nostra salute. Alcuni studi, infatti, rivelano cosa succede al tuo corpo se tieni il cellulare in carica sul comodino.

Negli ultimi anni sono state condotte alcune ricerche secondo cui l’utilizzo dello smartphone durante la notte potrebbe causare insonnia. Inoltre, uno studio dell’Università di Granada è arrivato alla conclusione secondo cui la ricarica del telefono nella camera in cui dormiamo potrebbe avere effetti negativi sul metabolismo.

Ma i danni più seri potrebbero arrivare dall’abitudine di dormire con il cellulare in carica sul comodino. Secondo una ricerca, pubblicata sul Journal of Pineal Research, la produzione di melatonina potrebbe essere danneggiata dalle radiazioni elettromagnetiche, emesse dal telefono in carica.

Questo fenomeno potrebbe dunque influire negativamente sulla qualità del nostro sonno, danneggiando il metabolismo e provocare l’insorgere di alcune patologie, come diabete e obesità. Inoltre, secondo uno studio pubblicato su PLOS ONE, la luce blu degli smartphone potrebbe alterare il metabolismo del glucosio e ostacolare il sonno.

Alla luce di queste importanti evidenze scientifiche, il consiglio è quello di spegnere il cellulare nel momento in cui si va a dormire. In alternativa è utile lasciare il telefonino ad una distanza maggiore rispetto a quella di un comodino accanto al letto.