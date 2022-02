Una peritonite sottovalutata dai medici è costata la vita ad un bimbo di quattro anni. Il piccolo era stato rimandato a casa.

Considerato un malessere di poco conto e rimandato a casa con una cura a base di paracetamolo. Eppure il bambino da giorni piangeva e si lamentava per i dolori lancinanti che accusava all’addome, vomitava. Ma secondo i medici del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano non c’era nulla di cui preoccuparsi. I sanitari hanno diagnosticato una banale gastroenterite e non lo hanno trattenuto. Purtroppo quello che era stato considerato poco più di un malessere passeggero con il passare delle ore si è rivelato essere un qualcosa di molto peggiore. Nelle ore successive, infatti, il piccolo ha continuato a sentirsi sempre peggio. Di fronte alle condizioni del figlio che peggioravano i genitori hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 i quali hanno trasportato il bambino d’urgenza di nuovo al Policlinico. Ma ormai era troppo tardi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo che, a soli 4 anni, è stato stroncato da una peritonite acuta con perforazione.

La tragica vicenda risale al mese di novembre dello scorso anno ma è emersa solo dopo che i magistrati hanno aperto l’indagine d’ufficio e hanno affidato l’esecuzione di una perizia ad medico legale per stabilire le esatte cause che hanno provocato la morte del piccolo paziente. Il decesso del bambino, infatti, ha dato il via ad un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti della specializzanda – l’unica a visitare il bambino la prima volta che è arrivato al Policlinico – e dello specialista di turno al Pronto Soccorso che, senza nemmeno aver visitato il piccolo nonostante i pianti, il vomito e i dolori acuti, ha autorizzato le dimissioni. Tra gli approfondimenti medico legali disposti dagli inquirenti, ci sono gli esami istologici e tossicologici per accertare quali fossero le condizioni cliniche in cui il bambino è arrivato al Pronto Soccorso al primo ricovero. Purtroppo questo non è il primo caso in cui i medici sottovalutano certe situazioni. Ha lasciato tutti scioccati il caso di Adriana Tanoni, la 28enne romana, incinta e positiva al Covid respinta da tre ospedali e visitata nel cortile di casa. La giovane è morta poco dopo aver messo al mondo il suo bambino.