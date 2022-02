Sei autentico? Dipende che cosa vedi nell’immagine: effettua questo test e scopri alcune suggestioni sulla tua personalità.

Alcune immagini non soltanto ci presentano dei particolari effetti ottici, pronti a mettere in difficoltà il nostro sguardo e il nostro ingegno, ma anche metterci davanti ad una scelta che potrebbe essere indicativa di alcuni lati della nostra personalità.

Osserva attentamente la colorata immagine proposta e cerca di focalizzare bene una figura: cosa vedi per primo? La risposta potrebbe dirti se nella vita sei autentico o meno.

Sei autentico? Dipende che cosa vedi nell’immagine: le risposte

L’immagine proposta, dominata dal viola e dal giallo ocra, presenta combinate una dentro l’altra due figure: quella di un fiore e quella di una mano, che si ergono in viola sullo sfondo dell’immagine.

Quale di queste due hai visto per prima? La risposta potrebbe offrirti diverse suggestioni e farti riflettere se nella vita sei autentico oppure no; non c’è nessun fondamento scientifico alla base di questo test, ma che potrebbe davvero offrire spunti.

Fiore

Se la prima figura che hai visto è quella di un fiore, allora dovresti essere una persona molto amorevole, autentica e spontanea; sai essere veramente premuroso con le tue attenzione, anche se magari all’apparenza non dai a vedere questo tuo lato.

Nonostante questi tuoi lati, non accetti che gli altri decidano per te e cerchi sempre di ragionare con la tua testa, senza farti influenzare; tendenzialmente, anzi, fai il contrario di ciò che ti dicono.

Mano

Al contrario, se la prima figura che hai identificato è quella della mano, sei una persona molto anticonformista, indipendente nel bene e nel male. La tua famiglia è un punto fermo e ti trovi a tuo agio solamente con le persone che frequenti quotidianamente, e non ti serve altro.

Quanto ai consigli, quelli che vengono dalle persone di cui ti fidi sono ricevuti e praticamente messi in atto quasi sempre, anche se sulla questione sai dire la tua; la capacità di ascolto, comunque, non ti manca di certo.