Una visione, Carolina Stramare blocca Instagram: la modella e conduttrice, ex-Miss Italia, un concentrato di sensualità assoluto.

La Stramare ha deciso di alzare decisamente l’atmosfera, infiammando il web e bloccando Instagram con tutta la sensualità di cui è dotata. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2019, la modella ligure è diventata un’affermata conduttrice sportiva (e non solo), lanciatissima nel mondo dello spettacolo.

Dotata di una bellezza da mozzare il fiato, in un nuovo scatto si mostra veramente come una visione; guardare per credere, la foto è veramente da censura e il suo fascino oltre ogni limite.

Una visione, Carolina Stramare blocca Instagram: la foto da urlo

Mora con gli occhi verdi, Carolina è una delle conduttrici sportive più apprezzate del momento, non soltanto per la sua bravura ma, appunto, per il suo fascino straripante.

Oltre ad un viso incantevole, la Stramare è dotata di un corpo statuario, che già aveva messo in mostra durante il prestigioso concorso di bellezza; amante del fitness, si tiene sempre in forma e i risultati sono ben visibili sul suo profilo Instagram.

Nel nuovo scatto pubblicato infatti, la conduttrice di Helbiz si è fatta immortalare con un classico completino intimo sportivo bianco, adatto per fare attività fisica; coi capelli legati, i suoi lineamenti vengono enfatizzati ma il primo piano lo ruba il suo corpo scolpito.

Il top, piuttosto attillato e trasparente, non contiene il prosperoso décollété di Carolina, mentre sono ben visibili i muscoli tonici della Stramare, frutto di una costante cura del suo corpo.

“This is not a tutorial” scrive la conduttrice nella didascalia della foto, che ha bloccato Instagram e lasciato tutti quanti i fan senza parole; la bellezza della modella è sorprendente, tanto che il post è stato riempito di like.

Non mancano i commenti, dove oltre ai vari complimenti per il corpo e per la bellezza della Stramare, si chiama in causa l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, che pare proprio essere impegnato con la modella.