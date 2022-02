Love is in the air anticipazioni: Melo e Burak si lasciano

Vediamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 22 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, dove le storie di Eda e Serkan si intrecciano con le altre.

Ma dopo il bellissimo matrimonio dei due protagonisti, un’altra storia d’amore cattura la nostra attenzione, ma non in positivo purtroppo.

Iniziamo però con il dire che Pilar ha tenuto solamente per se che il progetto per il Qatar non è andato assolutamente come volevano.

Melo e Burak: è arrivato il momento

Purtroppo per questo motivo è molto probabile che la ArtLife finisca in bancarotta, ma in questo momento Eda e Serkan sono in luna di miele e Piril vuole trovare un’altro socio per risolvere tutto il prima possibile.

Decide quindi di chiedere alla proprietaria dell’albergo di Sile, ma nel mentre, Aydan non riesce più ad entrare sul conto corrente e capisce che qualcosa non sta andando nel modo giusto.

Capisce che la sua carta di credito è direttamente collegata con i conti della ArtLife, ed inizia a pensare che ci sia una forte crisi in corsa.

La donna inizia a chiedere in modo pressante spiegazioni a Piril, che rivela tutto quello che sta succedendo e che potrebbe rovinare la famiglia di Serkan.

Burak, dopo un bacio dimenticato e l’atteggiamento completamente cambiato di Melo pensa che la ragazza non sia interessata a lui, ma va a chiedere conforto ed aiuto a Kerem.

Anche Melo fa la stessa cosa perchè pensa che il giovane non sia assolutamente interessato a lei, quindi i due si allontanano.

Ma questo non potrebbe essere un addio definitivo, anzi, per il momento non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svolgeranno le varie situazioni.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Canale 5!