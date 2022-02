Una Vita, in Europa è scoppiata la guerra e Susana ha paura: colpo di scena nella soap spagnola, con inevitabili cambiamenti in vista.

La condizione di salute di Lolita pare non essere la sola tragedia di Acaçias, perché una minaccia mondiale e terribile è arrivata anche nel quartiere. Dai giornali infatti, gli abitanti di Acaçias sono venuti a conoscenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, conflitto che ha sconvolto, come sappiamo, l’intera Europa.

Niente, dopo il conflitto bellico, sarà più come prima e i cambiamenti sono pronti ad arrivare anche nella soap spagnola; nello stupore generale, Susana ha veramente tantissima paura.

Una Vita, in Europa è scoppiata la guerra e Susana ha paura: le anticipazioni per la soap

Come sappiamo, la Spagna non sarà coinvolta direttamente nella Grande Guerra (anche se, di lì a poco, dovrà affrontare una sanguinosa guerra civile) ma alcuni personaggi potrebbero subirne direttamente le conseguenze.

A preoccupare è la situazione di Felipe, che si trova proprio nel cuore dell’Europa, in Austria, con suo figlio Tano: l’Impero Austro-Ungarico è entrato nel conflitto e chissà che Genoveva non possa temere per la sua incolumità.

Felipe comunque tornerà in Spagna, mentre incerta è la posizione del marito di Susana, Armando; come sappiamo l’uomo è un diplomatico spagnolo ed è da tempo impegnato in una nuova missione, purtroppo infruttuosa visto lo scoppio del conflitto bellico.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Gemma è impazzita per il cavaliere ma Maria non ci sta!

La donna è sconvolta dalla notizia proprio perché preoccupata per suo marito: le notizie che gli arrivano da Armando, tra l’altro, sono tutt’altro che incoraggianti. L’uomo ha mandato un chiaro telegramma a Susana, con parole che sembrano essere d’addio; l’ex-sarta è sotto shock e toccherà a suo nipote Liberto e alla sua amica Rosina confortarla in questo tragico periodo.

Leggi anche –> Elodie e la somiglianza con il ragazzo di Amici: Maria sotto shock

Armando riuscirà a tornare in Spagna, o sarà una delle tantissime vittime della guerra che ha cambiato per sempre le sorti dell’Europa tra gli anni 1914 e 1918? La situazione sembra non essere delle più rosee per lui.