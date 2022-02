Carnevale, come fare un tatuaggio finto e perfetto: ecco il modo per decorare il nostro travestimento in vista dei festeggiamenti.

Il carnevale è una festa dalle origini antichissime, ma che in tempi moderni è diventata celebre per festeggiamenti a colpi di musica, maschere e dolci; celebri sono quelli di Viareggio o di Rio de Janeiro, ma anche in piccole feste di quartiere il divertimento è assicurato.

Avete deciso di partecipare ad una festa in maschera e volete decorare il vostro costume con qualche tatuaggio, senza ricorrere ovviamente all’inchiostro permanente? Ecco come fare per farne uno finto ma che sia ben fatto e sembri vero.

Carnevale, come fare un tatuaggio finto e perfetto per i travestimenti

Quella del tatuaggio è diventata ormai da anni una vera e propria arte, oltre che un lavoro per diversi professionisti; farsi disegnare qualcosa sulla pelle è però una scelta che deve essere motivata, da un gusto estetico oppure magari da un significato più profondo.

Esistono però diversi metodi per realizzare dei tatuaggi meno ‘impegnativi’, che non sono permanenti e vanno via col tempo oppure con acqua e sapone o altri prodotti; ne volete fare uno per carnevale, magari per arricchire la vostra maschera da pirata oppure semplicemente per sentirvi ‘diversi’ dal solito? Ecco come fare.

Il metodo più comune è quello di ricorrere ai tatuaggi all’henné già predisposti a tale uso, ma se volete una soluzione fai da te si può utilizzare un comune eyeliner utilizzato per il trucco.

Una volta scelto il disegno, basta disegnarlo sulla pelle con l’eyeliner e magari, se si è soddisfatti del proprio lavoro, spruzzare sopra un po’ di lacca per capelli in modo da aumentare la durata (anche se, come detto, sarà comunque rimovibile facilmente).

In questo modo, potrete sbizzarrirvi nel realizzare tantissimi disegni e vedere se vi donano o meno; chissà che, dal tatuaggio finto, non decidiate poi di passare ad uno vero e proprio, fatto però questa volta da professionisti.