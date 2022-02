Vitamine: ecco quale ti manca guardando la tua lingua

Pensi di soffrire di carenza da Vitamine? Per scoprirlo di basterà osservare la tua lingua. Vediamo nel dettaglio come fare e quali sono i rimedi necessari.

Nell’ultimo periodo ti senti stanco o affaticato? Potrebbe trattarsi di una carenza di vitamine. Sicuramente il modo migliore per scoprire di quali vitamine hai bisogno è un’esame del sangue approfondito.

Ma oggi ti riveleremo che esiste anche un altro trucco più veloce per capire se hai o meno questo problema. Sei curioso di scoprire di cosa si tratta? Quello che dovrai fare è metterti di fronte ad uno specchio e osservare attentamente la tua lingua.

Probabilmente non l’hai mai fatto o non ci hai fatto caso, ma ognuno di noi ha delle particolarità ben precise che possono rivelare alcune questioni fondamentali per la nostra salute.

Valuta bene il colore, se ci sono macchie o infezioni, ogni particolare è fondamentale per capire se hai una mancanza di vitamine.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta e come capire se si ha una carenza di vitamine.

Carenza di Vitamine? Osserva attentamente la tua lingua

Ora prendi uno specchio e apri la bocca, prova a capire se noti una di queste caratteristiche:

La tua lingua è gonfia e dolente: probabilmente hai una mancanza di vitamina B12. Questa avviene con più frequenza dopo i cinquant’anni. Oltre alla lingua dovresti sentire sintomi come stanchezza cronica, cattivo umore e ridotte capacità cognitive.

La tua lingua è coperta da una patina bianca: In questo caso è possibile che il problema sia nell’ intestino . Se hai notato questa particolarità è probabile che dei lieviti si siano sviluppati in modo anormale nel tratto digestivo. Se hai notato questo sintomo ti consigliamo di assumere dello yogurt tutti i giorni.

In questo caso è possibile che il problema sia nell'intestino. Se hai notato questa particolarità è probabile che dei lieviti si siano sviluppati in modo anormale nel tratto digestivo. Se hai notato questo sintomo ti consigliamo di assumere dello yogurt tutti i giorni.

Vedi delle spaccature: In questo caso potresti avere una carenza di vitamina A. Questa viene assunta dall'organismo per mantenere i tessuti sani, compreso quello della lingua. Se hai notato questo sintomo, ti consigliamo di assumere verdura fresca che contenga beta-carotene

In questo caso potresti avere una carenza di vitamina A. Questa viene assunta dall’organismo per mantenere i tessuti sani, compreso quello della lingua. Se hai notato questo sintomo, ti consigliamo di assumere verdura fresca che contenga beta-carotene La tua lingua appare pallida: Probabilmente hai una mancanza di ferro. In questo caso dovresti assumere legumi: fagioli, lenticchie e quant’altro.

Se hai notato uno di questi sintomi avverti subito il tuo specialista e fatto consigliare la cura più appropriata.