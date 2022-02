Genitori: hanno un figlio preferito? Risponde veramente la scienza

Quante volte abbiamo sentito dire che i genitori hanno un figlio preferito. Ma sarà davvero così? Vediamo insieme cosa dice la scienza sull’argomento.

Se non siete figli unici vi sareste chiesti, almeno una volta nella vita, se i vostri genitori hanno o meno una preferenza tra te e tuo fratello o sorella. Capita spesso di sentir parlare di questo argomento, ma dove sta la verità?

Probabilmente se avete fatto questa domanda ai vostri genitori vi avranno risposto “siete uguali, vogliamo bene ad entrambi allo stesso modo“, la classica frase di circostanza.

Ovviamente le loro intenzioni sono buone, ma se dopo questi discorsi avete notato degli atteggiamenti diversi nei confronti dei vostri fratelli vuol dire che qualcosa non va.

Per fortuna la scienza ha approfondito l’argomento ed è arrivata ad una conclusione: ogni genitore ha un suo figlio preferito.

Andiamo a scoprire lo studio e come sono arrivati a questa conclusione.

Leggi anche->Un sogno: Victoria De Angelis mostra tutto, non sfugge il dettagli intimo

Come dicevamo la scienza ha approfondito il tema sulle preferenze dei genitori nei confronti dei figli e ha scoperto che, anche se involontariamente, ogni genitore preferisce un figlio rispetto all’altro.

I ricercatori dell’Università della California hanno analizzato nel dettaglio la situazione prendendo come riferimento 384 famiglie diverse.

Dopo aver fatto tutte le analisi necessarie, è emerso che il 70 per cento delle madri e il 74 per cento dei padri hanno ammesso di avere una preferenza precisa per uno dei due figli. Ovviamene nessuno dei partecipanti ha ammesso il nome del bambino favorito, ma sembrerebbe che la preferenza vada sempre per il figlio più grande.