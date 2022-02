Amici 21, è caos tra gli allievi: ecco cosa succede al talent show di Maria De Filippi anche in vista dell’inizio del serale.

L’edizione 2021-2022 di Amici sta entrando sempre più nel vivo, specie perché il serale è alle porte; a quanto pare Dario, Michele, Sissi e Alex, con la maglia dorata, sono certi di un posto, mentre Albe è veramente appeso ad un filo.

Gli animi però si stanno sempre di più surriscaldando, tanto che due allievi hanno avuto un duro scontro; ecco cosa è successo tra i due direttamente in casetta, vero e proprio caos.

Amici 21, è caos tra gli allievi: il duro scontro fra loro due

A far scoppiare il caos al talent pare essere stata l’entrata di Nunzio, nuovo allievo di Raimondo Todaro; proprio un altro allievo del ballerino, Christian, pare essere quello che più non ha gradito l’arrivo di Nunzio.

Ciò che non è piaciuto a Stefanelli è stata la reazione di Nunzio dopo la sfida persa contro Mattia Zenzola; a quanto pare, si è infatti sfogato sui social contro Todaro e ciò ha indignato parecchio Christian, che ha sottolineato il suo pensiero con l’ingresso in casetta di Nunzio.

“Tu non è che esci e tiri m**da. Poi entri qui con una dignità che non c’è” le parole di Christian a Nunzio in giardino, sottolineando come “puzza” il fatto che si sia ripresentato.

“E’ una ca**ata. Perché, se ballavi bene battevi Mattia?” risponde poi a quanto detto da Nunzio, che aveva prima affermato di aver perso la sfida per suoi demeriti e non per meriti del suo avversario.

Christian pare non riuscire proprio a sopportare Nunzio tanto che, visto il letto vuoto di Mattia, ha temuto che potesse sistemarsi in camera con lui; così, ha chiesto ad Alex di poter cambiare stanza e dormire con lui, per evitare di dormire con Nunzio.

Nunzio dal canto suo, che per il suo carattere forte e la sua arroganza è stato anche rimproverato da Todaro, ha affermato con certezza: “Io non mi rimangio niente. Ho chiesto scusa per i modi”. Come si evolverà la situazione?