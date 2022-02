Una Vita anticipazioni: Marcos è preoccupato

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Anabel ha un malore e Marcos è preoccupato. Ecco cosa succederà

Tornano puntuali come sempre le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. L’episodio della soap opera spagnola andrà in onda sabato 19 febbraio 2022. I telespettatori, ormai amanti della serie tv fremono nel conoscere ciò che succederà ai protagonisti.

Se le scorse puntate hanno fatto commuovere per via della drammatica storia di Lolita, la soap opera spagnola torna ad offrire ancora una volta episodi commoventi. Questa volta è Anabel ad accusare un malore, e ora Marcos è preoccupato.

Marcos è preoccupato per il malore di Anabel, ecco cosa succederà

Tornano le anticipazioni di una Vita per la classica puntata del sabato. La serie tv spagnola offre ancora emozioni ad altissima intensità, dopo le stravolgenti puntate dei giorni scorsi. Ecco cosa succederà e cosa devono aspettarsi gli appassionati della soap opera.

Ad Acacias va in scena un attesissimo ritorno: Arantxa vuole infatti riprendersi Cesareo ed è decisa nel raggiungere il suo intento. Il vigilante ha chiesto alla donna di sposarlo e ha inoltre deciso di seguirla nei Paesi Baschi. Si tratta, dunque, di un vero punto di svolta per la coppia di amanti.

Tuttavia, le grandi gioie attirano anche grandi gelosie. C’è infatti chi ha visto con sdegno le felici novità della coppia e ora sembra voler rovinare loro i piani. Alodia, la nuova domestica, sembra infatti essere molto gelosa e ora è decisa ad essere ostile alla donna.

Ma la prossima puntata di Una Vita non sarà all’insegna delle sole belle notizie. A preoccupare i telespettatori della serie tv spagnola, saranno infatti le condizioni di salute di uno dei personaggi principali della soap opera: Anabel.

La ragazza, infatti, ha accusato un malore mentre era in compagnia di Aurelio. Marcos è preoccupato per le condizioni della figlia e decide di parlarne con il Quesada. Il Bacigalupe, infatti, non si fida e cercherà di avvisare la figlia sui possibili pericoli che corre in compagnia del ragazzo, il quale verrà accusato dalla stessa Natalia. La giovane donna, infatti, sospetta che il fratello abbia usato un composto pericoloso.