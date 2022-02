Batteri: in questi 3 posti è pieno e nessuno ci pensa

Fate attenzione durante la pulizia della vostra casa: esistono tre posti in cui è possibile che si formino moltissimi batteri.

Fare le pulizie rappresenta un’arte che richiede maestria e precisione. Generalmente infatti, i passaggi appaiono molto semplici: pavimenti, bagni, cucina, cambio delle lenzuola e il gioco è fatto. In realtà, se si presta attenzione ai dettagli, esistono dei particolari elementi ed oggetti che non vengono considerati, ma che in realtà sono i principali promotori della proliferazione dei batteri nelle nostre case. Stiamo parlando di maniglie, taglieri e portaspazzolini. Vediamo insieme i dettagli.

Batteri: 3 posti perfetti per la loro proliferazione

Maniglie: dallo scoppio della pandemia abbiamo capito perfettamente che uno dei principali veicoli per i batteri sono proprio le nostre mani. Qual è uno degli oggetti che tocchiamo più frequentemente? Le maniglie. Ebbene: noi utilizziamo questo piccolo elemento, senza pensare alla quantità di batteri che lasciamo su di esso. A fronte di questo, durante le pulizie, sarebbe meglio igienizzare anche le maniglie e i pomelli presenti nelle varie stanze.

Taglieri: i taglieri possiedono diversi solchi ed insenature, soprattutto a seguito degli svariati utilizzi. Per questo motivo risulta importante igienizzarli, evitando in questo modo che il cibo assorba i batteri depositati su di essi. Un consiglio è quello di versarci sopra dell’aceto, farlo agire dieci minuti, per poi sciacquarlo in abbondante acqua calda. Dopodiché, prima di riporlo, bisogna assolutamente farlo asciugare, per evitare che l’umidità favorisca la proliferazione dei batteri.

