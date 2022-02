Il paradiso delle signore anticipazioni: Rocco ama un’altra

Vediamo insieme questa incredibile notizia per quanto riguarda il tanto amato e seguito programma che si svolge nel grande magazzino milanese.

Anche oggi, 16 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove ci sarà una scoperta che lascerà tutti davvero senza parole per quanto riguarda il bel Rocco, ma andiamo con ordine.

Iniziamo quindi con Armando che è rimasto senza parole per quello che ha appena saputo, e per questo motivo parla subito con Agnese.

Rocco ama un’altra donna, povera Maria

La donna preoccupata che il nipote stesse facendo una stupidaggine parte per Roma ed al suo ritorno confessa tutto al suo amato Armando.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air anticipazioni: Melo mette in guai seri Serkan

Ma cosa ha scoperto la sarta? Rocco si è innamorato di un’altra ragazza, ma non riesce a trovare il coraggio di confessare tutto a Maria.

La giovane, non sapendo e non immaginando nulla continua a cucire il suo abito da sposa, perchè vuole diventare la moglie di Rocco.

Per quanto riguarda Sandro, invece, si sta recando a conoscere l’attrice che canterà la sua canzone, ma il primo approccio non sarà assolutamente positivo.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni i Palacios piangono Lolita

Passiamo poi ad Ezio che ha deciso di lasciare la casa dove viveva con la sua compagna Veronica che ha deciso anche di annullare le loro nozze.

Ezio ha paura che la donna si gelosa in modo esagerato di Gloria, anche se Veronica sta facendo di tutto per dimostrargli che lo ama veramente.

Ma forse la donna ha ragione, Ezio forse non ha completamente dimenticato la sua ex moglie.

Arrivando poi a Flora ed Umberto si lasceranno trasportare dalla passione, dato che Adelaide non c’è.

La ragazza ha confessato di essere molto legata al noto commendatore, e i due passano poi la notte insieme.

Ma forse Umberto, la mattina dopo si potrebbe tirare indietro per quanto successo, quindi non perdiamoci assolutamente le prossime puntate.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1!