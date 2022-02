Cellulare: come pulire veramente gli altoparlanti

Cellulare: altoparlanti difettosi e sporchi? Ecco tutti i consigli utili per pulirli realmente, in modo semplice ed accurato.

Quante volte vi sarà capitato di parlare con qualcuno, sentire un audio mandato su whatsapp o semplicemente ascoltare della buona musica e notare che gli altoparlanti dello smartphone sono un po’ difettosi. Questo tipo di problematiche sono all’ordine del giorno e capitano, spesso, per svariati motivi.

La polvere è il loro primo nemico. L’acqua il secondo, nonostante quelli di ultima generazione siano waterproof fino ad una certa percentuale, capita che se entra un po’ d’acqua al loro interno si inizino ad avvertire dei leggeri fastidi e fruscii. Probabilmente anche l’umidità è complice del peggioramento delle loro prestazioni ottimali. Esistono dei modi alternativi per risolvere questo tipo di problematiche. Vi consigliamo tre applicazioni create appositamente per pulirli e renderli come nuovi.

Cellulare: tre app per una pulizia ottimale degli altoparlanti

Come funzionano le app che vi presenteremo a breve? Riproducono un suono a bassa frequenza. In questo modo gli altoparlanti del cellulare emetteranno più aria e le vibrazioni continue andranno ad espellere lo sporco accumulato ed eventualmente anche dell’acqua che vi potrebbe esservi entrata a contatto.

Il consiglio dei loro creatori è quello di alzare il volume dello smartphone al massimo e posizionarlo su una superficie piana. Siete curiosi di conoscere di quali app stiamo parlando? Ecco che ve le presentiamo: