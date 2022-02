Carnevale: Zeppoline fritte buonissime e poco conosciute

Vediamo insieme una buonissima ricetta che vi lascerà senza parole per la semplicità e per il risultato finale.

Il carnevale è magico, ne siamo convinti tutti, possiamo fare mille travestimenti, ed i bambini si divertono con coriandoli e stelle filanti.

Ma per i più grandi, oltre a mascherarsi ci sono le ottime ricette che vengono fatte appositamente in questo periodo dell’anno.

Oggi vi proponiamo delle zeppoline fritte che oltre ad essere buonissime, sono poco conosciute ma sempre super facili da fare.

Zeppoline: una bontà da non perdere

Questo dolcetto in particolare si utilizza anche a Natale, ma essendo così buone anche a Carnevale vanno benissimo.

LEGGI ANCHE —> Carnevale: Castagnole salate, una bomba per la cena e super veloci

Noi quando le abbiamo preparate sono finite nel giro di pochissimo tempo, e non abbiamo avuto necessità di conservarle!

In questo fantastico dolce ci sono al suo interno sia l’uva passa che i pinoli, potete togliere uno dei due se non vi piace, ma vi assicuriamo che insieme sono una bomba, provatene almeno una!

Per quanto riguarda l’uvetta potete ammorbidirla sia nel succo d’arancia, che in un liquore, dipende a chi sono destinate le nostre amate frittelle.

LEGGI ANCHE —> Carnevale: torta salata, una vera gioia per il palato

Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ecco la lista degli ingredienti per circa 8 persone: