Indovinello matematico: prova, solo un genio ci riesce

Proviamo a fare insieme questo indovinello matematico che vede come protagoniste due frazioni. Riuscite a risolverlo?

Ci hanno fatto impazzire tra i banchi di scuola, eppure sono tornate. Parliamo oggi delle frazioni e scopriremo se tutti quei compiti di matematica sono serviti a qualcosa. Sicuramente gli amanti della materia riusciranno a risolvere l’indovinello in pochi minuti, in matematica infatti basta conoscere la regola base per risolvere anche i quesiti più complicati. In questo caso, ci vuole solo un po’ di ingegno e un ritorno alle nostre conoscenze pregresse. L’obiettivo è molto semplice, focalizzare la cifra che si nasconde dietro la X. Sappiate che moltissime persone hanno rinunciato, confuse rispetto alle vecchie infarinature in materia. Non rinunciate! Provateci. Nel prossimo paragrafo vi sveleremo la soluzione.

Indovinello – Soluzione

Abbiamo accennato all’importanza della conoscenza della regola base. In questo caso è bene ricordarsi che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei mezzi. Una volta compresa questa regola, la risoluzione sarà semplicissima. Per calcolare il prodotto degli estremi, bisogna semplicemente moltiplicare 5 e 78, il cui risultato è 390. A questo punto, la cifra che si nasconde dietro la X è ovvia.

Quanto fa 390 diviso 13? La risposta è 30. E’ proprio questo il valore che si nascondeva dietro l’incognita della frazione. Alla fine l’indovinello era piuttosto semplice, occorreva solo conoscere la regola base che forniva l’origine del ragionamento. Se non siete riusciti nella risposta, forse vi conviene recuperare i vecchi quaderni e farvi una nuova infarinatura generale. In ogni caso, non demordete! Gli indovinelli, che siano logici, matematici oppure grammaticali, rappresenteranno sempre degli ottimi esercizi per la vostra mente e sarete voi in primis a trarne beneficio.