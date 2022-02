Moneta da 2 euro: questa vale una fortuna

La moneta da 2 euro di Cipro e potrebbe davvero valere una fortuna per chi la possiede. Ecco il motivo che la rende così preziosa

Non è raro sentir parlare di monete che possano valere una vera e propria fortuna. Alcune di queste, infatti, possono essere considerate molto preziose per via della loro storia o, semplicemente della loro rarità. Tra queste vi è la moneta da 2 euro di Cipro.

Questa moneta, infatti, racchiude una storia molto interessante, la quale ha fatto lievitare il suo valore economico. Ecco, dunque, cosa racconta la moneta da 2 euro di Cipro e qual è il motivo per cui vale così tanto.

Ecco quanto vale la moneta da 2 euro di Cipro

Cipro è una splendida isola che si trova nel Mar Mediterraneo orientale, a sud della Turchia e conosciuta in tutto il mondo per il suo incredibile patrimonio archeologico. Famosi sono infatti i reperti e le sculture dedicate al culto di Afrodite.

Il Paese è entrato a far parte dell’Unione Europea nel 2004 e solo nel 2008 ha adottato ufficialmente la moneta dell’Unione: l’euro. Questa moneta ha quindi sostituito quella che era la vecchia valuta dell’isola, la lira cipriota.

Ovviamente, si tratta di un’isola non molto grande, per cui le monete emesse da questo Paese sono considerate una vera e propria rarità. In moltissimi, infatti, realizzano collezioni della moneta cipriota, anche per la poca diffusione al di fuori dei suoi confini.

Ultimamente l’attenzione dei collezionisti si è posata sulla moneta da 2 euro di Cipro e su quello che potrebbe essere il suo valore. Su una delle sue facce viene raffigurato l’idolo di Pomos, la cui scultura oggi è esposta al Museo nazionale di Nicosia. Inoltre, le monete cipriote sono le uniche a non avere la denominazione in inglese del Paese, ma vi sono i nomi dell’isola in lingua greca e turca, ΚΥΠΡΟΣ e KIBRIS.

La moneta da 2 euro di Cipro è stata disegnata da Tatiana Soteropoulos ed Erik Maell ed è l’unica moneta scelta dall’isola in occasione della commemorazione del 10° Anniversario dell’Unione Economica e Monetaria. Per via di questa scelta, infatti, rappresenta una scelta molto interessante per i collezionisti.

Ma quanto vale la moneta da 2 euro di Cipro? Quella coniata nel 2013, in quanto emessa con minori quantità, ha un valore maggiore. Una moneta ben conservata, infatti può valere circa 12 euro, cifra che può aumentare sensibilmente negli anni, soprattutto per le monete in Fior di Conio.