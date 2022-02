Colori: così crei una stanza rilassante

Se vuoi rinnovare il tuo appartamento prova a giocare con i colori. Potresti creare una stanza accogliente e rilassante allo stesso tempo

La cura della casa è importante, questa passa dalla pulizia, dalla corretta manutenzione di mobili, pavimenti ed elettrodomestici e, infine, anche dal gusto per i colori delle stanze. Ci possono essere infatti molti modi per rendere accogliente un appartamento e scegliere la tonalità delle pareti è sicuramente d’aiuto.

Se, infatti, hai deciso di voler rinnovare il tuo appartamento, prova a cambiare i colori della tua casa. Attraverso semplici intuizioni e liberando un po’ di creatività, infatti, è possibile realizzare una stanza accogliente e rilassante allo stesso tempo.

Come i colori possono cambiare la tua casa

Scegliere i colori giusti per le pareti del nostro appartamento può essere un passo fondamentale per rinnovare la nostra casa. La giusta scelta delle tonalità con cui dare colore alle nostre stanze, infatti, può perfino migliorare il modo in cui viviamo in casa.

È infatti molto importante, in fase di decisone, scegliere colori rispetto ad altri che potrebbero non andare bene per le nostre pareti. Tonalità di colore sbagliate, infatti, potrebbero creare confusione e ostacolare la normale vita quotidiana in casa. I colori, infatti, spesso sono in grado di influenzare le nostre emozioni.

Potresti pensare di utilizzare colori diversi rispetto all’utilizzo delle stanze su cui desideri intervenire. Ad esempio, è possibile scegliere colori che richiamano alla serenità e alla tranquillità per quelle stanze da letto in cui siamo soliti riposarci, o dove dormono i più piccoli.

Bisogna fare attenzione, quindi, a non utilizzare colori che potrebbero attirare emozioni negative, in contrasto con l’utilizzo della stanza da letto. Evitare quindi tonalità di colore scuro per le stanze in cui ci si rilassa è molto importante. Al contrario, è consigliabile scegliere colori chiari e sgargianti.

Le tinte più utilizzate in questo senso sono quelle fredde. Il colore blu, ad esempio, trasmette sensazioni di rilassamento e serenità. Se si vuole invece una tonalità più passionale, è possibile scegliere colori come il giallo e l’arancione.

Inoltre, ricorda che le tonalità di colore molto accese potrebbero dare l’impressione di una stanza più piccola del solito. È consigliabile quindi evitare colori molto accesi come rosso fuoco, fucsia o verde intenso. Potreste anche pensare di non colorare tutte le pareti della stanza.