Cipolle: ecco perché le devi mangiare assolutamente

Rappresentano un alimento molto utile per il nostro benessere. In questo articolo ti spieghiamo perché devi mangiare cipolle

Spesso viene “distrattamente” utilizzata per insaporire i piatti di tutti i giorni, ma in realtà la cipolla svolge un ruolo importantissimo per il nostro benessere salutare. Le proprietà benefiche della cipolla, infatti, sono davvero sorprendenti, ma non tutti ne sono a conoscenza.

In natura esistono svariate tipologie di cipolle, utili per altrettante ricette. Scopriamo insieme, quindi, quali sono le innumerevoli proprietà benefiche di questa pianta e quali sono i maggiori benefici apportati dal suo consumo a tavola.

Cipolle, ecco quali sono i maggiori benefici

La cipolla è una pianta bulbosa, appartenente alla famiglia delle Liliaceae. Cresce sottoterra, come il porro, l’erba cipollina e le carote. In passato era uno degli ingredienti principali nella cucina delle famiglie povere, perché di facile approvvigionamento.

Le cipolle non sono tutte uguali. Ne esistono varie tipologie differenti, utili per diverse ricette. Nonostante la loro “problematicità” nel momento del taglio a fette (è caratteristica la capacità delle cipolle di “farci piangere”) il loro sapore è unico e inconfondibile.

Oltre a rendere molto gustosi i nostri piatti, le cipolle hanno proprietà antiossidanti disintossicanti. Inoltre, sono alimenti ricchi di Sali minerali come fosforo, potassio e calcio e assolutamente ipocalorici. Le cipolle, infatti, sono composte al 90% da acqua.

Inoltre, le cipolle contengono una quantità non trascurabile di fibre e di vitamina C. Mentre le cipolle rosse, sono famose quelle di Tropea, hanno particolari capacità antiossidanti. Il loro effetto diuretico permette al nostro corpo di eliminare scorie, tossine e liquidi in eccesso.

La loro capacità di eliminare i radicali liberi, inoltre, permette di rallentare l’invecchiamento delle cellule del nostro organismo. Le cipolle rappresentano un valido alleato contro microrganismi pericolosi, grazie all’efficace capacità antibatterica e antimicrobica.

Le cipolle sono considerate piante antipertensive e antitrombotiche, in quanto riducono l’aggregazione piastrinica e, dunque, scoraggiano la formazione di possibili trombi.

Infine, le cipolle sono amiche del nostro sistema cardiocircolatorio. Questo è possibile grazie alla particolare presenza di quercitina. Si tratta di un composto che contrasta efficacemente l’aumento dei livelli di colesterolo.

Per quanto riguarda la cottura della cipolla, è consigliabile una semplice scottatura o rosolatura, in modo da preservare tutte le proprietà benefiche dell’alimento.