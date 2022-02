Bellissima Laura Torrisi, stupisce tutti con la micro giacca: l’attrice sfoggia ancora una bellezza sorprendente con curve mozzafiato.

L’attrice catanese e pratese d’adozione è da qualche anno ormai lontana dai riflettori, anche per i problemi di salute causati dall’endometriosi, una malattia che colpisce molte donne e con cui lotta da tempo, come ha rivelato mesi fa a Verissimo.

Il pubblico non l’ha di certo però scordata e, in attesa di rivederla coinvolta in qualche progetto, la segue con affetto su Instagram; la Torrisi, vedendo le foto sui social, pare non aver perso un briciolo di quel fascino e quella bellezza che l’accompagnano sin dal suo esordio.

I particolari lineamenti mediterranei di Laura Torrisi hanno sempre colpito il pubblico, rimasto estasiato anche dal suo corpo giunonico scolpito; dolcezza, eleganza e tanta sensualità pare facciano indissolubilmente parte dell’attrice.

L’ultima volta che l’abbiamo vista è stata col film televisivo Din Don – Il ritorno del 2019, nonché con la partecipazione dello stesso anno ad Amici Celebrities; fortunatamente, Laura è attivissima sui social e aggiorna costantemente tutti i suoi follower, più di un milione.

Questa volta, la Torrisi ha pubblicato una nuova foto proprio sul suo profilo Instagram, che la ritrae non soltanto elegantissima, ma veramente più sensuale che mai.

Come vediamo infatti, l’attrice si è fatta ritratte con una giacca nera veramente corta; sbottonata sui primi bottoni, lascia la possibilità di uno sguardo al generoso décollété dell’attrice, che chiude il suo outfit con dei tacchi a spillo neri capaci di slanciare ancora di più le lunghe gambe, protagoniste in primo piano.

Coi capelli raccolti in uno chignon, la Torrisi si mostra elegante e sorridente; d’altronde, si è sempre mostrata molto genuina e solare. “Se puoi sognarlo, puoi farlo. E nel frattempo, sorridi!” scrive Laura nella didascalia del post, che è stato subito riempito di like da fan e non.

Tra i commenti, arrivano i complimenti di colleghe e fan, che non smettono mai di riempire d’amore la Torrisi.