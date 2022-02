Uomini e Donne, Maria sotto accusa: ecco cosa sta succedendo al dating show, situazione veramente particolare.

Nuova polemica al dating show di Canale 5, con Maria De Filippi finita ancora una volta sotto accusa; questa volta però, le parole arriverebbero non dall’esterno, ma da uno dei protagonisti del programma.

I dettagli emergono dalle anticipazioni e promettono davvero delle puntate di fuoco; ecco cosa sta succedendo e chi sono le persone coinvolte oltre alla regina di Canale 5.

Uomini e Donne, Maria sotto accusa: cosa succede

Stando ai dettagli emersi da una recente registrazione di Uomini e Donne, la De Filippi sarebbe stata accusata direttamente da una corteggiatrice, lasciando di stucco tutti.

Andando con ordine, al centro delle prossime puntate del dating show ci sarà Matteo Ranieri, che come abbiamo visto si trova veramente diviso fra le sue due corteggiatrici, Denise e Federica, nonostante per diversi motivi sia lontano sia dall’una che dall’altra.

A quanto pare, le due non si sono presentate alle recenti registrazioni, probabilmente ‘stufe’ di un atteggiamento troppo accondiscendente del tronista; e mentre la conduttrice ha cercato di stargli vicino, spronandolo a far chiarezza sui suoi sentimenti e magari anche di provare nuove frequentazioni, pare si sia presa l’accusa diretta della Mingiano.

La situazione sembra sia stata presentata dalla De Filippi stessa: Denise accusa la conduttrice e la redazione di aver inscenato la situazione con Armando, quindi spinto a sedurla per creare quello che lei pare abbia definito ‘un teatrino’.

La corteggiatrice sembra abbia scritto questi suoi pensieri alla sorella di Matteo Ranieri, col messaggio letto direttamente in studio; già in una puntata registrata in precedenza, la conduttrice a seguito di un nuovo confronto fra Denise e Armando aveva mostrato il suo disappunto verso la corteggiatrice, ribadito anche in questa nuova situazione.

La De Filippi ha ovviamente smentito tutto, invitando Matteo a prendersi il tempo necessario per capire se davvero vuole continuare con Federica e Denise, oppure far scendere altre ragazze; al momento sembra difficile un ritorno della Mingiano, mentre chissà se alla fine Matteo farà tornare Federica, da cui sembrava molto preso.