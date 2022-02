Uomini e Donne: tutto su Gloria Nicoletti, la nuova dama

Uomini e Donne: vi piace Gloria Nicoletti? stiamo parlando della nuova dama del trono over. Vediamo insieme cosa fa nella vita e tutte le informazioni più eclatanti sulla bella signora.

Gli appassionati di Uomini e Donne non perdono nemmeno una puntata del programma di Maria De Filippi. Sicuramente vi sarete già fatto un’idea della nuova dama del trono over, stiamo parlando di Gloria Nicoletti.

La bellissima signora è entrata nel cast della De Filippi da qualche settimana e ha da subito catturato l’attenzione sia telespettatori a casa che da parte di alcuni cavalieri in studio.

Gloria è davvero una bellissima donna, in molti sono rimasti incantati anche per via del suo carattere così diretto e a quasi tratti pungente. Inizialmente la dama ha provato a frequentare Armando Incarnato, ma ottenendo scarsi risultati, infatti la conoscenza tra i due si è interrotta dopo pochissimo tempo.

Per il momento la dama ha intrapreso un’altra frequentazione, infatti si sta vedendo con Mirko con cui, ha una grande intesta mentale.

Ma scopriamo qualche cosa in più sulla nuova dama. Vediamo cosa fa nella vita e altre news interessanti su di lei.

Gloria Nicoletti: ecco cosa fa la dama di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti oltre ad essere una bellissima donna è riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa per via del suo caratterino piuttosto pungente. Ma conosciamola meglio e scopriamo alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Sappiamo che Gloria vive a Roma e ha quasi 40 anni, purtroppo per ora la donna non ha ancora trovato vero amore all’interno del trono over, tutti sperano che presto possa trovare l’uomo giusto e che possa finalmente vivere serenamente.

Qualche settimana fa la dama ha rilasciato una piccola intervista all’interno di Uomini e Donne magazine.

Proprio qui ha spiegato la sua voglia di trovare il vero amore, infatti ha spiegato di voler trovare l’uomo giusto per poter intraprendere una relazione sana e duratura.

La dama è rimasta ferita per via della sua ultima frequentazione, oltre ad essersi innamorata di una persona molto più grande, si sposò e nacque anche il suo primo figlio. Purtroppo non è andata bene e i due si sono sperati, da quel momento non è più risucita a trovare il vero amore.

Auguriamo a Gloria di poter trovare all’interno del trono over la persona giusta per lei.