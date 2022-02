Love is in the air anticipazioni: Eda dice una bugia a Serkan

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella nostra amatissima soap opera turca dove Eda sembra stia facendo qualcosa di particolare.

Anche oggi, 11 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

La soap opera turca che vede al centro dell’attenzione la storia tra Eda, la bella paesaggista, e Serkan, il noto imprenditore della ArtLife.

Iniziamo con il dire che Kemal è il padre biologico di Serkan e dopo che Eda lo aveva chiamato perchè la piccola Kiraz si era chiusa in bagno con l’amichetto Can, è riuscito a salvare la situazione.

Eda mente a Serkan

Ovviamente ha anche mostrato che tiene veramente tantissimo alla sua piccola nipotina, anche se ne è venuto a conoscenza da poco tempo.

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Sabina e Roberto mettono in atto la rapina

Tra nonno e nipote si è instaurato un ottimo rapporto, cosa che Eda crede di dover proteggere dalla furia di Serkan, che non accetta assolutamente che l’uomo sia suo padre.

Il bel imprenditore ha dichiarato ad Eda che vuole rivelare a tutti che finalmente sono tornati a formare una coppia, dopo tutto il tempo che non sono stati insieme per mille motivi.

Eda però decide di non dire la verità al suo amato ed accetta di fare la cena annunciando a tutti la bella notizia che da tanto aspettavano.

LEGGI ANCHE —> Test: sei generoso? Dipende da cosa vedi nella foto

Organizza quindi una serata con Aydan e Kemal, convincendo il compagno a partecipare per dare il dolce annuncio, anche se lui non ha assolutamente voglia di vedere l’uomo.

In questo modo, Serkan e Kemal sono costretti a stare insieme, e chissà se il piano di Eda funzionerà per far riavvicinare padre e figlio, oppure se il bel imprenditore non prenderà bene la bugia detta dalla sua fidanzata.

Per il momento non possiamo saperlo ma possiamo attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.55 circa su Canale 5 per capire come si svilupperà la situazione.