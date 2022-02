Domenica In, ospiti bomba per zia Mara: un nuovo appuntamento imperdibile per il fine settimana su Rai 1 con tanti personaggi.

Continuano gli appuntamenti con Domenica In, storico programma Rai che intrattiene milioni di telespettatori in tutta Italia nella giornata dedicata al Calcio e al riposo.

Il prossimo appuntamento, previsto per domenica 13 febbraio (un giorno prima di San Valentino) vedrà ancora una volta tantissimi ospiti bomba, specie perché la puntata andrà in onda una settimana dopo la fine del Festival di Sanremo; ecco ci sarà in studio.

Domenica In, ospiti bomba per zia Mara: la musica protagonista indiscussa

Quella prevista per questa domenica sarà veramente una puntata ricchissima per il programma della Venier, che lascerà tantissimo spazio (come da tradizione) al Festival di Sanremo appena conclusosi.

Stando a quanto riportato da TvBlog, gli ospiti in studio saranno molteplici; avremo la possibilità di vedere protagonisti tantissimi cantanti in gara a Sanremo, a partire dalla formidabile coppia formata da Donatella Rettore Ditonellapiaga, passando per le sorprese Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai.

Inoltre, raggiungeranno zia Mara anche Fabrizio Moro e Michele Bravi, che si apriranno totalmente davanti alla conduttrice veneta; un’intervista veramente imperdibile con un artista ormai affermato come Moro e un altro, come Bravi, che dopo la vittoria di X-Factor nel 2013 sta stabilizzando la sua carriera.

L’obiettivo sia di Mara Venier che degli autori di Domenica In è quello di bissare gli ascolti avuti la settimana scorsa, quando veramente sono stati realizzati numeri da record. In studio, oltre ai tantissimi ospiti e alla padrona di casa, nello spazio Tutti pazzi per Sanremo saranno presenti anche Fabio Canino (giudice di Ballando con le stelle), Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti e Nunzia De Girolamo.

Tra emozioni, risate e soprattutto tantissima musica, la Venier è pronta a proporre una domenica di puro intrattenimento che si prospetta più coinvolgente che mai; zia Mara, anche questa volta, vuole diventare mattatrice della domenica italiana.