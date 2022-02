GF, Katia Ricciarelli nuovamente all’attacco: la cantante lirica lancia una nuova frecciatina, il bersaglio è da non credere.

Continuano le polemiche al Grande Fratello Vip, proprio mentre i vipponi si avvicinano sempre di più al giorno della finale; manca circa un mese alla fine del reality, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Una delle protagoniste di questa edizione è stata sicuramente Katia Ricciarelli, celebre cantante lirica che ha deciso di mettersi in gioco nel reality show condotto da Alfonso Signorini; di nuovo, Katia si è resa protagonista di un duro sfogo, che ha come bersaglio una sua vecchia amica.

GF Vip, Katia Ricciarelli nuovamente all’attacco: si scaglia contro di lei

La Ricciarelli ne ha avute quasi per tutte in questa edizione del Grande Fratello Vip; molto discussi sono stati i suoi attacchi a Miriana Trevisan e soprattutto alle Sélassié, con le quali non ha mai avuto un buon rapporto.

Questa volta però, Katia si è scagliata anche contro una delle sue storiche amiche all’interno della casa, Manila Nazzaro; la donna, da sempre vicina sia a Katia sia a Soleil, con l’entrata nella casa di Delia si è progressivamente allontanata dalla Sorge, e a quanto pare ora non scorre buon sangue nemmeno con la Ricciarelli.

“Sono stufa di quelle vipere, adesso basta” avrebbe detto durante il daytime la cantante, riferendosi non soltanto alla Nazzaro, ma anche a Nathaly Caldonazzo, una con cui non è mai andata particolarmente d’accordo.

Nella prossima puntata di lunedì è quasi certo che Alfonso Signorini chiederà spiegazioni sia a Katia sia a Manila dell’evoluzione del loro rapporto; nel frattempo, la Riciarelli ha già fatto le valigie e ha preparato dei pensieri per le sue amiche nella casa, quasi come fosse pronta a lasciare Cinecittà. Quali sono le sue intenzioni?

Manila pare essere molto sorpresa dal cambio di atteggiamento di Katia, e per lei i problemi potrebbero non finire qui; a quanto pare infatti, sembra che il suo compagno Lorenzo Amoruso si sia preso una pausa di riflessione.