Uomini e Donne: Nadia contro Gemma, volano parole forti

Scontro a fuoco tra Nadia e Gemma Galgani, negli studi di Uomini e Donne le diatribe tra dame non mancano mai!

Come volevasi dimostrare, la nuova dama del parterre femminile è diventata la degna erede di Isabella Ricci. Maria De Filippi aveva fatto notare l’eleganza di Nadia durante una delle prime puntate, tutti sono rimasti affascinati dalla dama romana, inclusi Gianni Sperti e Tina Cipollari. Inizialmente, anche la Galgani apprezzava l’arrivo di una nuova compagna di viaggio negli studi Mediaset, tuttavia – nelle ultime registrazioni – qualcosa è cambiato drasticamente. Tutti noi sappiamo quando Gemma sostenga le donne, soprattutto le coetanee, ma quando si tratta della competizione in amore, la star di Uomini e Donne è capace di tirare fuori il peggio di lei. E’ stato proprio questo il terribile errore della new entry: interessarsi allo stesso uomo puntato dalla Galgani. Dal momento in cui Nadia è uscita con Massimiliano, Gemma ha cominciato (come di consueto) ad attaccare la dama, sostenendo che la romana avesse avuto un comportamento scorretto nei suoi confronti. Nella puntata di ieri però, la new entry ha decisamente perso le staffe!

Nadia vs Gemma: le due non si sopportano

Indovinate un po’? Nella puntata di ieri, Gemma Galgani ha ribadito il concetto della scorrettezza di Nadia nei suoi confronti. Secondo la dama torinese, la new entry non avrebbe dovuto interessarsi a Massimiliano, per rispetto del colpo di fulmine da lei provato. In sostanza – secondo lei – quando un uomo rapisce il suo sguardo, per correttezza le altre dame dovrebbero stargli lontano. Peccato che Massimiliano fin dall’inizio abbia sottolineato il non interesse per la torinese, al contrario il cavaliere fiorentino è molto interessato a Nadia, tanto da averle dato recentemente l’esclusiva assoluta. Gemma è quindi entrata a gamba tesa, facendo nuovamente riferimento alla prima esterna di Nadia e Massimiliano. Questa volta però, la dama romana ha perso le staffe.

“Ancora lì batti? Mi fai ridere […] Io non ti ho tolto nulla” – sono state le parole di Nadia, alle quali Gemma ha ribattuto: “Non mi arrendo di fronte alle persone che non solo leali”. Insomma, la Galgani non si vuole arrendere e questo ci preannuncia una serie di puntate infuocate. Sembra infatti, che Nadia Marsala sarà la degna erede di Isabella Ricci. Le renderanno la vita difficile fino all’abbandono? Staremo a vedere. In ogni caso, Isabella ora è felice ed innamorata e…Gemma è ancora seduta su quella seggiolina.