Uomini e Donne, il cavaliere confessa com’è veramente Gemma: le parole a sorpresa sulla storica dama del dating show.

Dopo tantissimi anni, Gemma Galgani è ancora mattatrice al dating show di Maria De Filippi; ancora alla ricerca dell’amore, la dama torinese si mette sempre in gioco e garantisce tantissimo spettacolo, nonostante gli attacchi di Tina e le continue delusioni.

Ma com’è davvero Gemma Galgani quando si trova lontana dai riflettori? A rivelarlo è un ex-cavaliere del programma, che ha avuto modo di frequentare Gemma anche nella vita di tutti i giorni.

Uomini e Donne, il cavaliere confessa com’è veramente Gemma: le sue parole

Per quanto la sua presenza nello studio Mediaset sia assidua, Gemma ha anche una vita al di là delle telecamere: a parlarne è ora Antonio Jorio, un cavaliere che i fan di vecchia data del programma ricorderanno sicuramente.

Il giornalista 66enne è ancora impegnato con Annamaria Pancallo, donna proprio conosciuta al dating show; in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, ha anche però speso alcune parole su Gemma. Oggi si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma.

Ai tempi di Antonio, Gemma era legata sentimentalmente ad Ennio, tanto che i due parlavano già di matrimonio; con Jorio è nata una bella amicizia, coltivata anche lontano dal programma.

“All’epoca scrivevo per vari settimanali e lei occasionalmente mi chiamava al teatro dove lavorava per intervistare grandi protagonisti, come Proietti o Brignano. Di solito dormivo in albergo, ma mi pare di ricordare di essere stato una volta a casa sua. Se non ricordo male” rivela Antonio, che non ha mai pensato di corteggiarla ma parlava spessissimo con Gemma.

La dama, in quel periodo, si confidava e sfogava con Antonio per le sue delusioni; lo invitò anche alla festa di fidanzamento con Ennio, dove erano presenti tra l’altro anche Gianni e Tina. Dal canto suo, Antonio ha sempre cercato di consigliarle di essere “meno apprensiva” nelle relazioni, anche se la Galgani non sembra aver ascoltato questo suo suggerimento.

“Magari da ragazza è arrivata seconda, ha perso qualcosa, e certe situazioni ce le si porta dietro tutta la vita. Mi dava l’impressione di essere esistenzialmente precaria” spiega Antonio delle insicurezze della dama, precisando anche che nell’ambito lavorativo è totalmente diverso il suo approccio.

“Quando andai a trovarla dopo lo spettacolo andammo a cena con Gigi Proietti e gli altri attori. Lei era disinvolta, a suo agio, sicura di sé. Non si lasciava intimidire. Tutto il contrario di com’è nelle storie d’amore” le parole dell’ex-cavaliere.