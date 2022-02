Carnevale: chiacchiere salate, buonissime con i salumi!

Il Carnevale si avvicina e con esso anche i dolci della tradizione: oggi vi proponiamo una versione salta delle amatissime chiacchiere.

Si avvicina il Carnevale e nelle pasticcerie cominciano a comparire i golosissimi dolci della tradizione. Chiacchiere e castagnole sostituiscono pasticcini e sfogliatelle, l’atmosfera si colora e l’allegria comincia a caratterizzare le strade delle città. Siamo abituati ad associare questa festa a dolci e leccornie, tuttavia – in quest’occasione – abbiamo pensato di proporvi una versione salata del classico dolce della tradizione. Trasformate le vostre chiacchiere in un incredibile antipasto, servendole con ottimi affettati, formaggi e mostarde. Ecco la ricetta delle chiacchiere salate, step by step.

Chiacchere salate, la ricetta golosissima

Ingredienti: 200g di farina 00, 1 cucchiaino raso di bicarbonato di sodio, 30ml di vino bianco, olio di semi di girasole q.b., 1 uovo, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino di sale marino e pepe q.b.

Procedimento: preparate la planetaria ed inseritevi la farina setacciata, sale, uovo ed olio. A questo punto, azionate ed amalgamate bene gli ingredienti ed aggiungete vino e pepe, fino a raggiungere un impasto compatto ed omogeneo. Lasciatelo riposare per 30 minuti, dopodiché iniziate a stenderlo con il mattarello.

Una volta steso l’impasto, prendete una rondella e create la forma come più vi aggrada, ricordandovi di disegnare la classica linea al centro della chiacchiera. Una volta realizzati i dolcetti, scaldate l’olio e friggete le strisce di impasto, fino al raggiungimento della doratura.

Le chiacchiere salate si mantengono per circa cinque giorni se conservate in un luogo fresco ed asciutto. Potete servirle come preferite, con degli affrettati o dei formaggi, oppure con qualche salda particolare. Qualsiasi siano le vostre preferenze, conquisterete i vostri ospiti.