Carnevale: il costume fai da te che vi stupirà

Stai già pensando al costume di carnevale? Ecco un’idea molto carina e simpatica sia per grandi e piccini. Ma non solo, potrete fare tutto da casa senza spendere troppi soldi. Vediamo nel dettaglio come realizzarlo.

Il carnevale è sempre più vicino, avete già in mente quale costume indossa per l’occasione? in questo articolo vi sveleremo un’idea pazzesca per grandi e piccini.

Dimenticatevi di passare ore all’interno dei centri commerciali, questi costumi verranno realizzati interamente a mano e senza spendere troppi soldi.

Questo travestimento vi farà fare un figurone sopratutto per chi ama follemente la natura, infatti il costume che andremo a realizzare è quello di un albero.

Amici della natura siete pronti a creare un abito fai da te? vediamo nel dettaglio cosa serve e come realizzarlo.

Costume di carnevale fatto a mano: travestiti da albero

I costumi da albero sono perfetti sia per più grandi che per i bambini, sono moltissime le idee con cui potreste sbizzarrivi e sopratutto vi basterà usare materiali reperibili in casa.

Armatevi di vecchie magliette, cartoncini e feltro, il risultato sarà pazzesco, vediamo insieme come fare.

Procuratevi del feltro verde, questo vi servirà per realizzare le foglie dell’albero, per quanto riguarda il tronco potrete utilizzare delle vecchie magliette e pantaloni marroni.