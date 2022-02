Instagram: Come aumentare veramente i follower in poco tempo

L’applicazione di Instagram è una tra le più diffuse a livello globale. Oggi, vi riveleremo come aumentare facilmente i vostri followers.

In un solo decennio, Instagram è diventato la piattaforma social maggiormente utilizzata a livello globale. A differenza delle applicazioni simili (Facebook, Twitter ecc.), Instagram ha avuto la capacità di diventare un format abile al lavoro. Moltissime persone infatti fanno affidamento su di esso, soprattutto per la vendita di prodotti e per la comunicazione delle ultime tendenze. Avere qualche followers in più, può fare la differenza tra guadagnare qualche soldino oppure rimanere al verde. Ma come si aumentano i seguaci? Ecco 3 consigli utili per perseguire questo obiettivo.

LEGGI ANCHE —> Monete: questa è rarissima e vale un capitale

Instagram e followers: 3 consigli infallibili

Al fine di aumentare facilmente i propri followers, ci sono tre semplici consigli da tenere in considerazione: prima di tutto, consigliamo di seguire l’eventuale concorrenza. Cosa significa? Nel caso, ad esempio, vogliate aprire uno profilo di photography, potreste informarvi sugli account più apprezzati su Instagram e cominciare voi stessi ad interagire con loro. Lasciate qualche like, qualche commento, stando attenti a non apparire spam o peggio in cerca di pubblicità.

LEGGI ANCHE —> Instagram: Ecco come scoprire chi vede il tuo profilo

In secondo luogo, nonostante – in un certo senso – siano passati di moda, risulta fondamentale l’utilizzo degli hashtag (ad esempio #pic #photo #shooting eccetera). Perché sono importanti? Il motivo risiede nella loro capacità di rendervi localizzabili su Instagram. Se, ad esempio, un utente sta cercando un fotografo (rimanendo sempre in tema), potrebbe cercare rifugio nell’hashtag #photograph e simili. Di conseguenza, per l’utente sarà facile trovarvi grazie alle parole associate ai post pubblicati.

Infine, last but not list, non atteggiatevi con aria di superiorità: interagite con i vostri followers! La gentilezza verrà sempre premiata. Inoltre, ad oggi Instagram offre una serie di opzioni per poter interagire con i seguaci. Stiamo parlando ad esempio dei famosi ask, oppure dei sondaggi, per non parlare poi delle dirette Instagram. Insomma, se volete avere successo con questa piattaforma, dovete eccellere nell’obiettivo principale: la comunicazione.