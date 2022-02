Il paradiso delle signore anticipazioni: Dante grida vendetta

Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi, per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 5 febbraio, abbiamo modi di assistere ad un nuovo episodio del Paradiso delle signore, perchè andava recuperata una puntata che non è andata in onda.

Cerchiamo quindi di capire che cosa decide di fare Dante e come si svolgeranno le altre mille storie che ruotano attorno al grande magazzino milanese.

Come abbiamo visto, Sandro ha scoperto tutto, ovvero il forte sentimento che stava legando Tina e Vittorio, ma quest’ultimo ha cercato di sistemare tutto con l’amico.

Dante vuole assolutamente vendetta!

Ma i due, dopo un primo momento problematico, riusciranno a parlarsi ed avere un faccia a faccia molto leale, l’uno nei confronti dell’altro.

Tanto che Sandro perdona l’amico per quanto accaduto e gli chiede anche un’aiuto per riconquistare la moglie.

Non sappiamo ancora però se accetterà la richiesta perchè lui prova veramente un sentimento per la donna.

Per quanto riguarda Dante, invece continua ad essere l’anello di congiunzione tra il Paradiso ed i clienti americani, ma probabilmente è lui stesso il problema.

Tanto che l’uomo inizia ad essere stanco di come viene trattato da Umberto e Vittorio, e con Fiorenza, sua cugina, che lo istiga, Dante vuole vendicarsi.

Potrebbe arrivare anche a mettere in pericolo il grande magazzino, ma ancora non sappiamo cosa ha in mente.

Arrivando a Salvo, ha paura che non riesce a trovare l’appartamento giusto per lui e per la sua amata, anche perchè vuole quello dove vive Irene.

Veronica, Ezio e Gloria sono giorni intensi per loro, perchè stanno cercando di capire chi ha mandato la lettera con le minacce alla capocommessa.

Ma la bella Veronica, inizia a capire che forse dietro a tutta questa storia c’è proprio la figlia Gemma.

Se si viene a sapere che è stata lei, il rapporto con Ezio potrebbe subire una bruttissima battuta d’arresto.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le varie situazioni che ci sono in questo momento nel nostro amatissimo Paradiso delle Signore.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì dalle 15.55 circa su Rai1.