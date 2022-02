Una Vita, Felipe decide di lasciare per sempre Acaçias: ecco le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5.

Colpi di scena a non finire nella soap spagnola di Canale 5; le condizioni di Lolita sono sempre più tragiche, tanto che Ramon teme per la sua vita, mentre Antonito è divorato dai sensi di colpa.

Nel frattempo, Genoveva raccoglie sempre più favori e la messa per Marcia non fa che rafforzare la sua posizione; Felipe, nonostante non ha nessuna intenzione di arrendersi né di perdonare la donna, ha deciso per il momento di sospendere la guerra contro la Salmeron, lasciando addirittura il quartiere.

Una Vita, Felipe decide di lasciare per sempre Acaçias: le anticipazioni per la soap

Dopo aver ascoltato i consigli dei suoi amici, è stata Casilda ad aprire gli occhi a Felipe; per quanto voglia giustizia, ha intenzione di continuare a fare azioni legali e, per il momento, di riprendere in mano la sua vita.

Il cambiamento inizia subito, con Felipe che decide di recarsi in chiesa alla messa, senza fare nessuna scenata; addirittura, prima di entrare, si avvicina a Genoveva parlandole con un tono decisamente meno aggressivo, tanto che la donna torna a sperare.

Felipe non ha intenzione di riavvicinarsi alla sua attuale moglie, ma per il momento vuole mantenere il sangue freddo ed evitare di rovinarsi totalmente la vita. Con il pensiero di Marcia sempre nel cuore, deciderà di cambiare aria e lasciare Acaçias per andare a trovare suo figlio Tano, ormai un affermato medico.

L’avvocato dirà addio per sempre al quartiere? Pare sia questa la sua intenzione, ma la sua assenza da Acaçias, oltre che farsi sentire, non durerà a lungo…il personaggio ha ancora parecchio da dire all’interno della soap.

Come reagirà Genoveva alla decisione di Felipe? Di sicuro non la prenderà bene, ma pare che nel quartiere abbia scorto già un nuovo possibile alleato, e magari anche qualcosa di più: Aurelio Quesada, uno che di scrupoli ne ha ben pochi e con lo scandalo di Natalia deve cercare di ristabilire la reputazione della sua famiglia. Cosa complotteranno i due?