Iva Zanicchi: ecco la bellissima nipote, uno spettacolo!

Iva Zanicchi è pronta a salire sul palco dell’Ariston, intanto ha deciso di farsi accompagnare al festival di Sanremo da sua nipote Virginia. Bellissima e giovanissima, vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Iva Zanicchi è sicuramente una delle cantante italiane più amate dal pubblico a casa. Questa sera la vedremo nuovamente sul palco dell’Ariston, la brava Romagnola si è esibirà per la prima volta con un nuovo brano Voglio amarti.

I fan non vedono l’ora di vederla scendere dalla scalinata, intanto Iva ha deciso di farsi accompagnare al Festival si Sanremo da una persona molto speciale: sua nipote Virginia.

L’avete mai vista? oltre ad essere bellissima ha una passione in comune con la dolcissima nonna. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Iva Zanicchi a Sanremo insieme alla nipote Virginia

Iva Zanicchi torna per l’undicesima volta a Sanremo, questa volta però ha deciso di farsi accompagnare da una persona molto speciale.

Stiamo parlando di sua nipote Virginia, bellissima e dolcissima ha seguito le orme della nonna diventando una bravissima cantante.

La madre di Virginia è Michela Ansoldi, l’unica figlia di Iva, nata nel 1967 dal matrimonio con Antonio Ansoldi.

La 20enne è molto più riservata rispetto a nonna Iva, non ama frequentare il mondo dello spettacolo ma si diletta spesso a cantare, scrivere canzoni e ovviamente ad accompagnare la Zanicchi ai vari eventi a cui è invitata.

Come potete vedere dalla foto qui sopra la dolce nipote ha accompagnato Iva a Sanremo. La cantante ha voluto a tutti i costi avere affianco Virginia per un’occasione così importante.

Sotto la foto sono moltissimi i commenti, soprattutto di chi afferma che Virginia è la fotocopia di Iva. Il post in pochi minuti ha raggiunto più di 10mila like e ovviamente non sono mancati gli apprezzamenti per le due donne.

Per il momento facciamo un grosso in bocca al lupo ad Iva per la seconda serata di Sanremo. Voi cosa ne pensate, vi piace la nipote della cantante?