Vitamina B: ecco a cosa serve e dove la troviamo nel cibo

Per integrare le vitamine B è necessario assumere alcuni alimenti che contengono questi nutrienti essenziali per il benessere del nostro organismo. Ma quali sono? generalmente vengono associati a questa vitamina cibi come latte, uova, pesce, noci e cereali.

Latte vaccino: fonte di riboflavina (vitamina B2), acido pantotenico (vitamina B5), cobalamina (vitamina B12).

fonte di riboflavina (vitamina B2), acido pantotenico (vitamina B5), cobalamina (vitamina B12). Cereali : meglio se integrali rappresentano un’ottima fonte di tiamina (B1), ma contribuiscono anche al bagaglio di niacina (B3) e acido folico (B9).

: meglio se integrali rappresentano un’ottima fonte di tiamina (B1), ma contribuiscono anche al bagaglio di niacina (B3) e acido folico (B9). Carne e derivati: rappresentano una fonte essenziale di vitamina B12

Quindi se stai pensando di iniziare a metterti in forma questi alimenti sono essenziali per perdere qualche chilo di troppo.

In sostanza le vitamine B vengono chiamate anche come carburante energetico, questo perché hanno un ruolo fondamentale per il nostro benessere, ovvero trasformano il cibo in energie per il nostro corpo.