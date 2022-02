Non mi lasciare: La seconda serie si farà? Ecco la risposta

Non mi lasciare: il finale delle fiction ha lasciato i fan senza parole, ora non vedono l’ora della seconda stagione. Si farà oppure no? ecco la risposta degli autori.

Una delle fiction che più sta appassionando i telespettatori è senza dubbio Non mi lasciare, per chi ancora non lo avesse vista si tratta di un dramma poliziesco ambientato a Venezia che vede come protagonista un’eccezionale Vittoria Puccini nei panni di Elena, che svolge il ruolo di ispettore di polizia.

Al centro della storia troviamo diversi temi attuali ma non approfonditi come il traffico di minori tramite crimini informatici.

La trama scava tra le oscurità del deep web e su come la protagonista cerca in ogni modo di ritrovare Angelo, il bambino rapito da alcuni malviventi che vogliono trafficare i suoi organi.

In questi giorni è andata in onda l’ultima puntata della fiction, ovviamente il finale ha sconvolto tutti i fan che ora non vedono l’ora di scoprire se si farà o meno la seconda stagione.

Vediamo insieme cosa si mormora sul web.

Non mi lasciare: ultima puntata shock, i fan vogliono la seconda stagione

Nell’ultima puntata di Non mi lasciare abbiamo assistito a diversi colpi di scena, in primis Elena è riuscita a salvarsi dall’incidente, ovviamente ha dovuto riposare e non è potuta tornare a lavoro, ma per fortuna a portare avanti le indagini è stato Daniele arrivando ad una svolta clamorosa.

I poliziotti sono riusciti a trovare Andrea, il carceriere di Angelo, purtroppo l’uomo è riuscito a scappare e a ferire uno degli uomini della task force. Non mi lasciare si sta per concludere con un uomo che scassina la macchina di Elena e porta via i documenti dell’indagine.

Quando Elena pensa di essere ad un passo dalla risoluzione del caso scopre una verità sconvolgente: La Misuri le dice infatti che Daniele è coinvolto nel traffico di minori. Nel finale della fiction Elena torna a Roma dalla Misuri, ma proprio qui scopre che in realtà è lei ad essere coinvolta, per fortuna riesci a scappare e Daniele viene liberato dopo essere stato catturato dai pedofili.

Un finale aperto che fa credere ai fan ad un possibile sequel, per il momento gli autori non hanno annunciato ancora la seconda stagione della fiction.