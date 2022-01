Test: qual’è una famiglia? La risposta ti lascerà senza parole

Test psicologico: osserva attentamente l’immagine, riesci a capire quale delle tre è una famiglia? non è affatto semplice, provaci anche tu e dimostra le tue capacità visive.

Nell’ultimo periodo moltissimi utenti si divertono nel cercare di risolvere i vari test presenti sul web. Oltre ad essere un buon modo per tenersi impegnati è anche un ottimo metodo per allenare la mente.

Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio test psicologico, non spaventatevi non è nulla di complicato, anzi, quello che dovrete fare è osservare attentamente l’immagine ed individuare quale delle tre figure è una vera famiglia.

Dopo aver scelto la vostra preferita andate a leggere il profilo corrispondente, la risposta vi svelerà alcuni dettagli sulla vostra personalità di cui non eravate a conoscenza.

Cosa stai aspettando? scegli la famiglia e corri a leggere il tuo profilo corrispondente.

Test psicologico: quale delle tre è una vera famiglia?

Ognuno di noi ha concetto di famiglia diverso, lo scopo di questo test è proprio cercare di capire qual’è il tuo e come vorresti che fosse la tua famiglia ideale.

Se hai scelto la prima figura vuol dire che non sei una persona orientata verso la famiglia, probabilmente sei cresciuto senza una figura paterna e quindi hai scelto questa immagine perché la bambina tiene per mano la madre e non pensa minimamente al padre. Ricordati che tutto nella vita può cambiare e che puoi decidere di fare del tuo meglio per colmare i vuoi del passato.

Se hai scelto la seconda figura non vedi l’ora di avere una famiglia. Sei consapevole dell’importanza che hanno una madre e un padre, sicuramente i genitori nella tua vita hanno avuto un ruolo fondamentale e vuoi che anche i tuoi figli abbiano la tua stessa opportunità. Nell’immagine il bambino sta in centro ai genitori ed entrambi sono coinvolti allo stesso modo.

Se hai scelto la terza figura sei consapevole di cosa sia una vera famiglia. I genitori nell’immagine sono amorevoli con la figlia e si vede che sono molto innamorati. Ma se pensi che questa non sia una vera famiglia probabilmente hai vissuto un’esperienza traumatica. Probabilmente hai avuto in famiglia dei problemi di alcolismo o di qualche malattia mentale.

Tu quale famiglia hai scelto?