Emma Marrone: la camicetta si apre e si vede proprio li

Emma Marrone, dalla camicetta il dettaglio che non sfugge: che sensualità per la cantante pugliese, veramente da urlo.

E’ passato tantissimo tempo ormai da quando Emma Marrone era solamente una talentuosa allieva della scuola di Amici; oggi, la leonessa pugliese è ormai un’affermata cantante, che a 37 anni ha realizzato gran parte dei sogni che aveva quando era solamente poco più che un’ adolescente.

Capace di stregare sul palco con le sue performance canore, nonché con la sua tantissima energia, la Marrone incanta però anche sui social mostrando una bellezza e una sensualità veramente uniche; il dettaglio non sfugge dalla nuova foto.

Emma Marrone, dalla camicetta il dettaglio che non sfugge: la cantante bella e sensuale

Col solito entusiasmo di sempre, la Marrone si è lanciata nella nuova sfida che rappresenta la partecipazione al Festival di Sanremo; in gara col brano Ogni volta è così, la cantante pugliese è pronta per stupire nuovamente tutti quanti.

E mentre recentemente ha di nuovo ringraziato Maria De Filippi, una “signora bionda” che l’ha accolta e le ha completamente cambiato la vita, Emma non smette di incantare anche suoi social.

Sul suo profilo Instagram infatti, la cantante si è di nuovo mostrata bella come non mai, sfoggiando una sensualità decisa, ribelle e ammaliante; nella nuova foto, indossa una camicia aperta che offre molto alla vista.

Baciata dal sole, la Marrone si è scattata un selfie che mette in primo piano il suo décollété, contenuto solamente da un piccolo toppino color turchese; la camicia aperta offre ampio respiro al corpo della cantante, che completa l’outfit con una lunga gonna nera.

“La vostra ragazzaccia preferita. Grazie per tutto il sostegno” scrive Emma nella didascalia, con tanto di cuore, un’emoticon con le mani giunte (come segno di ringraziamento) e gli hashtag a tema Sanremo; la Marrone è pronta e, come si vede dai like e soprattutto dai commenti, tutti i fan (e non solo) sono con lei.