Alimentazione: le 5 proprietà nutrienti che non possono mancare

Alimentazione: scopri le 5 proprietà nutrienti che non posso mai mancare e che contribuiscono a metterti di buon umore.

Moltissimi alimenti che assumiamo regolarmente condizionano il nostro organismo, in certi casi lo debilitano ed in altri contribuiscono a manterremo in salute. Sia che si tratti di bevande che di cibo, il discorso è sempre lo stesso. Tutti siamo a conoscenza del fatto che i cibi appunto per mantenere il nostro organismo sano sono ricchi di proprietà benefiche, ma non tutti sanno che queste proprietà influenzano anche il nostro stato d’animo.

LEGGI ANCHE —> Vitamine: quando cammini hai questo sintomo? Potrebbe essere una carenza

Rispetto quello che mangiamo potremmo essere più inclini a manifestare atteggiamenti negativi, malumore e stati depressivi o ansiosi. In altri casi potremmo manifestarne di positivi. Avvertiremo buon umore e benessere psicologico. Vi starete sicuramente chiedendo quali alimenti possono contribuire al vostro benessere fisico, mentale e psicologico e le relative proprietà. Ecco una selezione di alcune proprietà nutrienti contenute in vari alimenti che non dovrebbero mancare per un’alimentazione corretta ed equilibrata.

Alimentazione: ecco le 5 proprietà nutrienti

VITAMINE – fondamentali e vitali per l’uomo. Assumerle mette di buon umore si trovano in moltissimi alimenti. Ecco alcuni esempi:

A: latticini e frutta (melone e mango).

latticini e frutta (melone e mango). B: frutta secca, legumi, uova e pesce.

frutta secca, legumi, uova e pesce. C: peperoni e uova, arance, kiwi e fragole.

peperoni e uova, arance, kiwi e fragole. E: verdure (foglia verde), frutta secca, olio vegetale e semi oleosi.

OMEGA 3 – (frutta secca, pesce azzurro e crostacei). Acidi grassi fondamentali perchè hanno proprietà antinfiammatorie. Contrastano, infatti, il cortisolo presente nel nostro corpo ed anche:

il diabete

l’ictus

l’asma

la pressione alta

l’artrite reumatoide

FERRO: (carne rossa, verdure (foglia verde) e legumi). Fondamentale mantenere sempre un indice alto nel nostro organismo. La carenza può portare:

ad apatia

a spossatezza

a sonnolenza

ad una perdita di memoria

TRIPTOFANO: (cacao, cioccolato, latticini, uova, avocado e pesce). Amminoacido fondamentale che controlla l’umore e contrasta:

l’ansia

l’insonnia

gli stati depressivi

CARBOIDRATI COMPLESSI: (patate, riso e semi integrali e banane). Fondamentali perchè regolano i livelli dell’energia che ci permettono di svolgere varie attività nell’arco della giornata:

una parte si occupa dell’attività celebrale

una parte dell’attività dei muscoli.

LEGGI ANCHE —> Vitamine: 4 segni che il tuo corpo ti invia e non devi sottovalutare