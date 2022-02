Le Iene, ecco perché Belen si fa chiamare Maria nel programma: la spiegazione della scelta della conduttrice argentina.

Belen è sicuramente tornata in grande stile. La showgirl e conduttrice argentina, dopo aver chiuso la sua relazione con Antonino Spinalbese sul finire dello scorso anno, ha aperto questo 2022 da single sfoggiando una sensualità sorprendente.

La Rodriguez si è anche buttata di nuovo a capofitto sul lavoro, tornando in tv come nuova conduttrice de Le Iene; sostituendo Alessia Marcuzzi, al suo fianco ha trovato un suo partner storico, Teo Mammucari. Per il programma però, Belen ha deciso di farsi chiamare Maria: sai il motivo? Eccolo.

Le Iene, ecco perché Belen si fa chiamare Maria

La scelta di Belen come conduttrice del noto programma di Italia 1 ha fatto discutere; in molti sono contenti di vedere di nuovo la Rodriguez protagonista, mentre altri hanno subito criticato le labbra apparse troppo gonfie e la frangetta della conduttrice, che la fa assomigliare tantissimo alla sorella Cecilia.

A sorprendere tutti è stata comunque il modo in cui la voce fuoricampo ha chiamato la conduttrice, presentata non come Belen Rodriguez ma come Maria Belen. Perché questa scelta? Molto semplicemente, il nome completo all’anagrafe dell’argentina è Maria Belen Rodriguez Cozzani, col doppio cognome di entrambi i genitori.

In pratica quindi, seppur sin da piccolina l’hanno tutti chiamata semplicemente Belen, il suo nome completo è Maria Belen; la scelta è stata effettuata dall’autore e ideatore del programma Davide Parenti, che ha deciso di presentare così la sua nuova primadonna.

“Quando ho incontrato Davide mi ha detto: “Non ho bisogno di Belen ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con un’amica” ha confessato la Rodriguez, a cui è stato quindi chiesto di essere semplicemente sé stessa, fuori da quel personaggio che si è costruita nel tempo nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Una vera e propria nuova fase di vita quindi per l’argentina, privata come lavorativa; prontissima per questa nuova avventura, la Rodriguez si gode quindi la realizzazione di un sogno che pare abbia avuto sin dal suo arrivo in Italia.