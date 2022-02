Stupefacente, Alessia Marcuzzi senza parole: la conduttrice sfoggia una bellezza ancora oltre ogni limite, da impazzire.

Da vent’anni ormai è una delle regine del nostro mondo dello spettacolo; nonostante l’anno sabbatico, la Marcuzzi è rimasta ben impressa nel cuore di tutti i suoi fan, che l’adorano e la stimano non soltanto per la sua bellezza, ma anche per le sue qualità e la sua umanità.

Certo è che, specie aprendo i suoi profili social, non si può non rimanere completamente senza parole davanti a tutta la sua sensualità, che a quasi 50 anni pare non essere diminuita.

Stupefacente, Alessia Marcuzzi senza parole: il nuovo scatto da urlo

Ex-modella, attrice e conduttrice, siamo abituati a vedere ormai la Marcuzzi al timone di importanti programmi Mediaset, da Le Iene a vari reality show di punta; mentre sembra essere pronta a ritornare di nuovo in gioco, in questo 2022 compirà 50 anni sfoggiando ancora una bellezza e un corpo mozzafiato davvero sorprendenti.

Con curve generose, capelli biondi e gambe lunghissime, la Marcuzzi fa girare da decenni la testa a tutti quanti; anche a distanza di tempo, con uno scatto del genere l’effetto è sempre lo stesso.

Sul suo profilo Instagram infatti, la conduttrice ha pubblicato un selfie che si è scattata davanti allo specchio; a quanto pare, la Marcuzzi voleva far vedere a tutti come le stesse un body intimo griffato Ele Collection, un marchio che sta sponsorizzando.

L’immagine parla chiaro: ancora una volta, viene messo in evidenza il corpo mozzafiato della conduttrice, alta 178 cm; il prosperoso décollété pare contenuto a stento dal body attillato, che lascia ampio respiro alle lunghe gambe della conduttrice, protagoniste indiscusse della foto.

Tantissimi i mi piace al post, così come infiniti sono i commenti sotto; a complimentarsi per il suo fascino non soltanto numerosi fan, ma anche delle colleghe che in quanto a bellezza ne sanno qualcosa.

“Che fisico” scrive Adriana Volpe, con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino; molto più esplicita Stefania Orlando, che definisce direttamente la Marcuzzi “Una dea”, per dei pensieri sicuramente condivisi da tutti.