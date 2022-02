Non bevi abbastanza? Ecco cosa succede al tuo corpo

Come dicevamo bere acqua è vitale, non tutti sanno che assumere abbastanza liquidi è importante sia per il nostro corpo che per la nostra mente.

Ma non solo, iniziando ad integrare più liquidi noterete dei miglioramenti sia nella pelle che per quanto riguarda gli inestetismi come la famosa cellulite.

Come dice la scienza: gli essere umani sono costituiti dal 45% di acqua, per questo motivo è fondamentale assumerne almeno un litro e mezzo.

Vediamo insieme quali sono i benefici che apporta una corretta assunzione di acqua:

regola la temperatura corporea

aiuta la digestione e l’assorbimento ed il metabolismo del cibo

aiuta ad eliminare le sostanze tossiche attraverso l’urina

pelle luminosa e ringiovanita

Ma cosa succede al nostro corpo se non beviamo abbastanza acqua? per prima cosa ci sentiremo sempre stanchi e affaticati. Non assumere liquidi porta anche ad una diminuzione delle funzionalità cognitive, ma anche problemi di pressione sanguigna, diabete, colesterolo altro e costipazione.

