Giulia De Lellis, problemi importanti dopo il Covid: ecco cosa succede alla celebre influencer, ex di Uomini e Donne.

Nuovi problemi per l’amatissima influencer romana; dopo aver avuto il Covid (e passato tra l’altro il compleanno in quarantena) pare ci siano purtroppo problemi ancora più grandi per la De Lellis.

A confessarli la stessa Giulia, che molto spesso usa i suoi profili social per sfogarsi con tutti i suoi follower circa la sua vita, anche se si tratta di problemi di salute; ecco cosa le succede.

Giulia De Lellis, problemi importanti dopo il Covid: i postumi della positività

Da poco 26enne, pare non essere il miglior momento questo per la De Lellis, nonostante la stabilità amorosa ritrovata con il fidanzato Carlo Beretta; a quanto pare infatti, dopo aver contratto ed essere guarita dal Covid ha avuto diversi altri problemi di salute, che l’hanno costretta ad effettuare dei controlli specialistici.

Secondo i risultati, potrebbe essere anche coinvolto il cuore, nonostante la De Lellis sembra essere piuttosto tranquilla. “Ho avuto un effetto collaterale molto grave, e devo capire se: ho reagito così perché sono quella sfigata su un milione che reagisce così, oppure se ho dei piccoli problemi al cuore” le sue parole su Instagram.

Dopo il Covid, l’influencer ha anche sottolineato come siano peggiorati i suoi problemi d’asma; come se non bastasse, dovrà presto operarsi dopo aver rimandato per diverso tempo.

“E’ stata una settimana difficile, i miei problemi post Covid si sono un po’ trasformati. Ho avuto crisi d’asma pesanti e quindi il mio pneumologo mi ha cambiato terapia” ha continuato a spiegare ancora la De Lellis, che dovrà prendersi molta cura di sé stessa in questi mesi.

Il periodo, come detto, non è dei migliori per l’influencer e, come se non bastasse, un suo caro amico si trova in fin di vita dopo aver avuto un brutto incidente; per questo, la De Lellis ha chiesto aiuto e sostegno a tutti i suoi follower, che non sono mai mancati nel dimostrarle affetto.