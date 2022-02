Corpo: fai massima attenzione se hai questi sintomi

Spesso il nostro corpo ci manda dei segnali di prudenza. Ecco a quali sintomi devi fare la massima attenzione

Il nostro corpo è una vera e propria macchina comunicante con il nostro cervello. La sua capacità di mandarci continuamente dei segnali è impressionante e questo ci ha permesso di svilupparci e vincere numerose sfide evolutive.

Ascoltare e “soddisfare” il nostro corpo, dunque, è importantissimo e imparare a farlo potrebbe essere molto utile. In questo articolo ti spieghiamo a quali sintomi devi fare la massima attenzione e qual è il modo più efficace per rispondere.

Corpo: ecco a quali sintomi devi fare la massima attenzione

Lo stomaco che “brontola”, lo smalto delle unghie che diventa più chiaro, gli occhi arrossati, sono tutti segnali che il nostro corpo ci manda per metterci sull’attenti e comunicarci un bisogno ben preciso. Di conseguenza, dunque, è utile imparare a capire in cosa consistono queste comunicazioni.

Si tratta di veri e propri messaggi mandati da ogni parte del nostro corpo per segnalarci problemi, bisogni o necessità a cui serve dare ascolto. Ci sono, inoltre, sintomi particolari a cui serve prestare la massima attenzione, eccone elencati alcuni:

Dolore a braccia o gambe

Questo dolore tipico a volte può trarre in inganno, portando chi lo registra a sottovalutarne l’importanza. Soprattutto per chi soffre di trombosi, il dolore al braccio o alle gambe potrebbe essere un segnale molto importante.

Questo sintomo potrebbe manifestarsi anche attraverso l’arrossamento degli arti, in particolar modo quando si cammina o si flette le braccia. È importante, dunque, non sottovalutare questo sintomo e rivolgersi ad un medico specializzato non appena si hanno dei sospetti;

Tosse

Anche la tosse è un segnale importante inviato dal nostro corpo. Spesso viene collegato a problemi respiratori e può anche a vere a che fare con il battito cardiaco se si manifesta con un dolore al petto. Ovviamente, si tratta di valutare caso per caso;

Rossore sulla pelle

Un altro sintomo molto comune è quello del rossore sulla pelle. Viene comunemente chiamato “sfogo” e spesso si tratta di un evento preoccupante solo nei casi in cui la pelle diventa di un colore piuttosto strano. Inoltre, un dei sintomi della trombosi è quello di sentire un arto piuttosto caldo.