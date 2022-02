Ricordate La Tata? Eccolo oggi a 65 anni!

E’ stata una delle serie più apprezzate degli anni 90: ecco che fine ha fatto l’attore protagonista de’ La Tata – Charles Shaughnessy.

Vi ricordate di Maxwell Sheffield? Lui è il ricco produttore di Broadway che ha fatto innamorare le telespettatrici degli anni 90. Il vedovo con tre figli da accudire, si affidò alle attenzioni della sensualissima tata Francesca. Sarcastica, allegra, simpatica, bella ed affascinante – il cuore di Maxwell non riuscì a resistere e, alla fine della quinta stagione, finalmente gli sceneggiatori regalarono ai fan della serie la storia d’amore tanto agognata, con annesso lieto fine. Sono passati vent’anni dal debutto de’ La Tata, come sarà diventato l’attore protagonista? Eccolo oggi a 65 anni!

La Tata: vi ricordate di Charles Shaughnessy?

Charles Shaughnessy nasce nel 1955 a Londra, ove intraprende gli studi di Giurisprudenza. Nonostante le aspirazione di avvocato dei genitori, Charles cela dentro di sé un’unica passione: quella per la recitazione. Si iscrive così all’accademia nella città natale e nel 1983 debutta in televisione con Una poltrona per due. In occasione della serie, conosce la moglie Susan Fallender, con la quale l’attore è sposato tutt’oggi. Il nostro amato Maxwell inoltre è padre orgoglioso di due figlie – Maddy e Jenny: le due sono spesso mostrate con ammirazione e affetto sul profilo social del padre. Nonostante abbia preso parte a diversi progetti televisivi e cinematografici, Charles viene ancora associato all’affascinante vedovo della sitcom La Tata.

Sono passati vent’anni, eppure il rapporto tra gli attori della serie rimane ancora oggi forte ed indissolubile. L’esperienza sul set li ha formati e ha permesso loro di conquistare un successo televisivo dopo l’altro. Ad oggi, Maxwell e Francesca sono più uniti che mai e capita spesso che gli iconici protagonisti permettano ai fan della serie di godere di bellissime reunion. Recentemente infatti, Charles ha pubblicato una diretta proprio in compagnia di Tata Francesca. I due sono tutt’oggi bellissimi, come se non fosse passato un solo anno dall’uscita dell’ultima puntata de’ La Tata.