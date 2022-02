Spazzola per capelli: così è sempre pulita, da non credere

Vediamo insieme dei piccoli e semplici trucchi per avere una spazzola per capelli sempre pulita e in ordine. Ecco come fare e cosa serve per mettere in pratica questo trucco infallibile.

Se anche tu sei stufa di ritrovarti sempre la spazzola piena di capelli è arrivato il momento di seguire questi fantastici trucchi che non ti faranno più disperare.

Per essere belle è importante anche prestare attenzione alla pulizie e all’igiene dei nostri accessori. In pochi sanno che per avere dei capelli sani e forti è indispensabile che anche nostra spazzola sia ben curata. Quindi come fare per tenere sempre in ordine questo accessorio?

Esistono diversi semplici e veloci trucchi che ci aiuteranno a mantenere la spazzola perfettamente pulita. Andiamo a scoprire cosa serve e come fare.

Spazzola: ecco come averla sempre pulita

Tenere pulita la spazzola per capelli è indispensabile per avere una chioma sana e sempre in ordine. Quindi prima di comparare prodotti per capelli costosi iniziate a tenere in ordine la vostra spazzola, solo così riuscirete a renderli belli e lucenti.

Se volete iniziare a prendervi cura dei vostri capelli dovete sapere che è necessario pulire la vostra spazzola almeno una volta al mese. Questo perché è indispensabile rimuovere i batteri o le impurità presenti nell’accessorio infatti questa pulizia impedisce alla polvere di annidarsi fra i denti della spazzola, questi causerebbe infezioni e irritazioni anche alla cute del cuoio capelluto.

Ecco come pulire spazzola:

Elimina i capelli in eccesso nella spazzola, puliscila fino in fonda togliendo tutti i capelli possibili, puoi farlo con le mani o con un altro pettine. Riempi una bacinella con acqua calda, shampoo e un cucchiaino di bicarbonato di sodio: immergi la spazzola e lasciala riposare.

Con l’aiuto di uno spazzolino gratta via tutte le impurità Asciuga bene la spazzola con il phone

Dopo aver fatto questi semplici passaggi potrai finalmente tornare ad utilizzare la tua spazzola. Vedrai immediatamente i tuoi capelli più sani e forti.

Cosa stai aspettando? prova anche tu a pulire in questo modo la tua spazzola, vedrai sicuramente i benefici.