Love is in the air anticipazioni: Kiraz commette una pazzia

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’appassionante soap opera turca.

Anche oggi, 9 febbraio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove sembra che la piccola figlia di Serkan ed Eda decida di fare qualcosa di molto particolare, ma capiamo meglio insieme cosa e perchè.

Iniziamo con il dire che la piccola è stata ovviamente molto triste di non vedere il nonno appena conosciuto al primo giorno di scuola, dato che lei lo voleva tantissimo accanto a se.

Kemal commette una pazzia

Ma le non può sapere che l’uomo voleva assolutamente andare ma che Serkan gli ha proibito di farlo, dato il grande astio che i due provano l’uno con l’altro.

La piccola, però, pensando che il nonno non le voglia veramente bene decide di fare qualcosa di veramente clamoroso.

Inizia quindi una protesta veramente particolare cercando, ovviamente, di far attirare l’attenzione su di se.

Ma cosa decide di fare? Si chiude nel bagno della scuola insieme all’amico inseparabile Can, e non vuole assolutamente uscire.

La bella paesaggista, ovviamente appena viene avvisata di quanto sta accadendo si arrabbia con Serkan, e dato che è tutta colpa sua questa situazione lo manda a risolvere questo particolare problema.

Ma capendo che l’unica possibilità di far uscire la piccola è chiamare il padre biologico che ha scoperto di avere ovvero Kemal, si trova costretto a chiamarlo e a chiederli una mano.

Staremo a vedere se quando il nonno della piccola Kiraz arriverò a scuola si convincerà ad uscire dal bagno dove era per protesta.

Non ci resta che continuare a seguire le nuove puntata della soap opera ambientata in Turchi che vedono al centro il bel imprenditore Turco e la bella paesaggista.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.