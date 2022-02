Test: sei un accumulatore ossessivo? Prova con il nostro test

Test psicologico: pensi di essere un accumulatore ossessivo? prova a rispondere a queste semplici domande e scopri la verità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Hai mai sentito parlare di accumulatori compulsivi? si tratta di una vera e propria malattia psichica che colpisce diverse persone e purtroppo è molto difficile controllare i propri impulsi per chi ne soffre.

Chi ne è affetto continua ad accumulare diversi oggetti, come spazzatura, libri, lettere e molte altre cose. Ma il vero problema è che portando in casa tutto ciò che si può trovare in giro iniziano a vivere in una situazione di profondo disagio.

Spesso è capitato di vedere in tv le persone che soffrono di questa malattia, purtroppo non è facile uscire da questa problematica ma con l’aiuto delle persone care e degli psicologi in molti riescono a sconfiggerla.

Se pensi di soffrire di questo problema abbiamo per te un test che ti permetterà di scoprire la verità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sei un’accumulatore ossessivo? fai il test e scopri la verità

É arrivato il momento di scoprire se siete veramente degli accumulatori compulsivi, quello che dovrete fare è molto semplice, vi basterà rispondere alle domande qui sotto. Siete pronti? eccole:

Trovate difficile gettare i vostri vecchi oggetti nella spazzatura? Sentite che un giorno potreste aver bisogno di un oggetto messo da parte anni fa? Non riuscite a dar via i vostri oggetti perché li considerate ricordi preziosi? Non vi sentite abbastanza “competenti” per capire se un oggetto è rotto in maniera definitiva o meno? Conservate biglietti del cinema e sacchetti regalo perché vi ricordano speciali occasioni? Siete dei perfezionisti nello svolgere le vostre quotidiane routine? Nella vita di tutti i giorni provate dei momenti di angoscia senza una precisa motivazione? Rimandate sempre le pulizie e la risistemazione della casa, anche per motivi futili? Non vedete di buon occhio le visite di amici e familiari in casa vostra? Avete la casa talmente piena di oggetti, che a volte è difficile accedere a determinate aree di essa?

Se avete risposto “Sì” a tutte le domande del test, siete sicuramente degli accumulatori compulsivi. Quello che dovete fare è consultare immediatamente uno specialista. Solo lui potrà aiutarvi a risolvere il vostro problema psicologico.

Se avete risposto “Sì” a tre o più domande di questo test, vuol dire che non siete ancora degli accumulatori compulsivi ma la vostra situazione potrebbe peggiorare. Quello che dovete fare è dare una scossa alle vostre vite.

Se avete risposto “Sì” solamente a una o due domande, non preoccupatevi, non soffrite di questa malattia. Infatti è normale che le persone durante la loro vita conservino oggetti legati al passato, come foto vecchie e ricordi indelebili.