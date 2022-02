Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Indalecia seduce il marito della cugina. Ecco come reagirà Servante

Anche oggi vi mostriamo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda mercoledì 9 febbraio 2022. In questo episodio la tensione tra alcuni personaggi è altissima e si palesa il principio di un flirt tra due protagonisti della soap opera spagnola.

Nella puntata di mercoledì, infatti, Indalecia seduce il marito della cugina. Un comportamento che, tuttavia, non passa inosservato tra coloro che sono vicini ai due. Inizieranno subito a sorgere sospetti, soprattutto in Servante, che vuole vederci chiaro. Ecco cosa succederà.

Nella prossima puntata di Una Vita, andrà in scena la storia di Marcelina e Jacinto, lasciata in sospeso alcune settimane fa, per continuare a raccontare ciò che succedeva ad Acacias. Ci saranno infatti due nuovi personaggi nella soap opera spagnola: Benigna e Indalecia.

Marcelina, infatti, sembra voler rinunciare alla sua vita con Jacinto ed è convinta di voler restare a Barcellona per occuparsi del suo lavoro e della sua carriera. Tuttavia, ha mandato ad Acacias sua cugina e sua zia, appunto Benigna e Indalecia.

Benigna è piuttosto ostile e il suo carattere forte la rende la sua compagnia molto difficile. Tuttavia, in soccorso di Jacinto arriverò il suo amico, Servante, il quale cercherà di addolcire le due donne attraverso il suo fascino.

L’uomo inizia ad essere molto gentile con le due, in particolare con la zia, e questo atteggiamento sembra funzionare. Jacinto, infatti, nota un certo interesse di Benigna per Servante. I due, infatti, sono arrivati ad avere una certa confidenza e sembra proprio che sia nato un amore.

Intanto, Indalecia ha messo gli occhi su Jacinto e la sua intenzione è quella di sedurre il marito della cugina. La ragazza sta vivendo con grande gioia il suo arrivo e, proprio a causa di questa spensieratezza, si farà rapire dall’amore per Jacinto.

Tuttavia, non poteva esserci scelta peggiore per Indalecia. L’uomo è sposato con sua cugina Marcelina e il suo interesse attirerà il disappunto di tutti i vicini del quartiere, in particolar modo di Servante. Quest’ultimo, infatti, è deciso a difendere il matrimonio della sua amica Marcelina.