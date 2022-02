Frigorifero: come risparmiare veramente in bolletta

Frigorifero: stanco di pagare troppo in bolletta? Ecco tutti i consigli migliori per consumare e risparmiare veramente!

Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile. Una di quelle invenzioni utilissime di cui non si può più fare a meno. Lo avrete tutti nelle vostre case e senza risulterebbe un po’ impossibile conservare il cibo. L’unica pecca è che rimane sempre accesso, quindi, influisce moltissimo sull’energia che si consuma e di conseguenza le spese in bollette ne risentono tanto.

Stiamo vivendo un periodo alquanto difficile, non solo da un punto di vista sanitario per l’emergenza del Covid-19, ma anche dal lato economico. Ottenere delle informazioni, in più, su come consumare e risparmiare rispetto alla bolletta elettrica può fare molto comodo. Esistono, infatti, degli ottimi accorgimenti rispetto allo sfruttamento del frigo che vengono in nostro aiuto apportando numerosi benefici.

Frigorifero: consigli utili

La prima cosa da fare quando si acquista un frigorifero oltre al prezzo è quella di tenere presente la classe energetica. Più la classe sarà alta (A, A++, A+++) più la spesa in bolletta sarà minore. Il contrario avverrà se si opterà per classi inferiori. Una volta comprato si dovrà prestare attenzione al luogo in cui si vorrà sistemare, all’interno della casa. Se sarà poggiato al muro o ad incasso consumerà di più. Meglio lasciarlo libero.

Si dovrebbe sempre raffreddare il cibo prima di riporlo in frigo, Non sottovalutate la cosa perchè mettervi il cibo ancora caldo rappresenta uno spreco di corrente. Lo scompenso di temperatura generato obbligherà il frigorifero a consumare maggior energia. Prestate attenzione anche al freezer. Un accorgimento utile è quello di congelare i cibi in porzioni più piccole perchè il processo si accorcia e c’è un minor dispendio di energia.

Per evitare gli sprechi un’altra dritta è quella di non diminuire mai le temperature del termostato per il frigo ( tre 3° ed i 5° C) e quelle per il freezer (tra -18° e -15° C). Prestate particolare attenzione al funzionamento del frigo e del freezer. Se formano molto ghiaccio significa che si sforzano molto per funzionare. Cercate di osservare tutti questi piccoli accorgimenti e vedrete sicuramente dei risultati migliori in termini di spese in bolletta.